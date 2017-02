Museu do Futebol oferece aos sábados espaço para bebês

Instituição também realiza visitas educativas todos finais de semana; no mês do Carnaval destaque para as oficinas de máscaras

Agora é a vez dos pequenos. O Museu do Futebol lança o “Espaço Dente de Leite”, ambiente para convivência e estímulo ao brincar dedicado aos pais e cuidadores com crianças de até 3 anos, abrigado na primeira sala expositiva do Museu e aberto sempre no terceiro final de semana de cada mês.

“O Núcleo Educativo do Museu estudou diferentes estratégias e criou o Espaço Dente de Leite. Depois foi adaptado uma de suas salas para convidar pais e cuidadores a nos frequentar.” afirma Daniela Alfonsi, Diretora de Conteúdo do Museu.

Fora isso, para alegrar a criançada serão realizadas oficinas durante o mês do Carnaval. A ideia é soltar a imaginação e criar máscaras carnavalescas com sacolas de papelão. Monstros, jogadores de futebol e personagens ganharão vida nessas oficinas.

A área externa do Museu também estará em clima festivo durante as oficinas de Lançador de confetes. Os participantes poderão brincar com os lançadores após confeccioná-los e, ainda, levá-los consigo para aproveitar a folia.

Em todos os finais de semana, sábado e domingo, sempre às 11h00, o Museu oferece visitas educativas. Durante o Carnaval não será diferente e haverá visitas inclusive na terça de Carnaval. Visitantes de todas as faixas etárias poderão fazer o percurso de cerca de uma hora no universo do nosso futebol em companhia de Educadores da instituição.