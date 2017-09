Museu do Futebol inicia ciclo de debates sobre o futebol de várzea

O Museu do Futebol promove neste sábado (16), a abertura do “Ciclo Histórias da Várzea: o futebol amador na cidade de São Paulo”. O projeto irá promover três encontros gratuitos no Museu, sempre das 9h às 13h, nos dias 16 de setembro, 21 de outubro e 25 de novembro.

Os encontros contarão com a participação de representantes do futebol de várzea paulistano, pesquisadores, jogadores, jornalistas e interessados no tema.

Serão abordados debates sobre os históricos dos campeonatos, a permanência de campos de várzea na cidade, a profissionalização de jogadores e as experiências de tombamento de campos de futebol como patrimônios históricos e culturais.

O primeiro encontro, neste sábado (16), apresentará em um primeiro momento o “Panorama histórico do futebol na capital”, contado pela historiadora Diana Mendes. Ela é autora do livro “Futebol de várzea em São Paulo – A Associação Atlética Anhanguera (1928-1940)”.

Em seguida será realizado um bate-papo sobre campeonatos e profissionalismo mediado pelo jornalista especializado em futebol de várzea, Diego Viñas. “O futebol de várzea é uma modalidade à parte dos amantes do futebol. Para muitos, a várzea não existe mais, por isso é importante trazer o tema para dentro do Museu do Futebol, declarou Diego Viñas.

“Significa lembrar a todos duas coisas: uma, a várzea não só existe como está cada vez mais forte. Outra coisa é que a várzea é um resumo da história da nossa cidade e da formação do futebol brasileiro”, completou Vinãs, criador do site VárzeaPédia, que reúne a história de clube amadores do Brasil.

A mesa mediada por Viñas contará com a presença do organizador da tradicional e extinta Copa Kaiser, Flávio Adauto; além de Sérgio Pioneer, responsável pela Super Copa Pioneer. Além dos dirigentes, o atleta Jorge Preá também participará da discussão. Preá é um jogador profissional que atuou no futebol de várzea pelos times da zona norte Dragões da Casa Verde, Nove de Julho e Mangaba.

O Ciclo “Histórias da Várzea” é uma co-realização do Centro de Referência do Futebol Brasileiro do Museu do Futebol em conjunto com a Sociedade dos Clubes Mantenedores do Complexo Esportivo de Lazer e Cidadania do Campo de Marte. O evento conta com apoio do Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo.