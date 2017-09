Museu do Futebol comemora 9 anos com entrada grátis no fim de semana

Além do acesso gratuito, programação especial oferecerá atividades de Caça ao Tesouro e Visitas Educativas para contar a história do Museu

O Museu do Futebol comemora o 9º aniversário e presenteia os frequentadores neste final de semana, com entrada gratuita e atividades especiais nos 30 de setembro e 1º de outubro. Será realizada ainda uma Caça ao Tesouro pela exposição e Visitas Educativas sobre a história do Museu.

Com duração de uma hora e meia, as visitas educativas terão o tema “O Museu do Futebol e sua história”. Nelas, serão abordadas ao longo do percurso a história do espaço que fica no Estádio do Pacaembu e curiosidades, desde a sua construção.

Já a caça ao tesouro percorrerá diferentes salas do museu completa. Munidos de mapas com dicas, o público terá de encontrar as pistas, todas elas relacionadas ao número 9, e descobrir o tesouro ao final do percurso. Os visitantes receberão o mapa já na entrada do museu, das mãos de um ilustre personagem da história do futebol no Brasil.

Localizado dentro do Estádio do Pacaembu, na capital paulista, o Museu do Futebol foi inaugurado em 29 de setembro de 2008 e já recebeu a visita de mais de 3 milhões de pessoas, sendo um dos museus mais visitados do país.

Com 15 salas, sua exposição conta, com emoção, diversão e muita interatividade, como esse esporte de origem britânica passou a ser uma das mais reconhecidas manifestações culturais do nosso país.

Curiosidades sobre os nove anos do Museu do Futebol

– 3.022.668 visitantes até 22 de agosto de 2017

– Mês de maior visitação desde a abertura: julho de 2009, com 62.835 visitantes

– Dia de maior visitação: 21/06/2014, com 6.419

– 13 exposições temporárias realizadas em sua sede

– Índice de satisfação geral do público: 98%

– Total de itens em sua Biblioteca e Midiateca, entre livros, revistas, catálogos e DVDs: 10.332

– Mais de 250 ações culturais, dentre palestras, seminários, exibições de filmes e oficinas

– Total de itens de acervo digitalizados: 6.491 itens de 70 coleções

– Até 30 de junho de 2017, 286.162 pessoas visitaram o Museu por meio de visitas educativas agendadas. Desse total, 58% foi público escolar