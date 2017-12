Museu do Futebol apresenta programação especial no recesso escolar

Atividades do “Férias no Museu” serão realizadas de 26 de dezembro a 28 de janeiro, com atrações gratuitas para a família

O Museu do Futebol oferece aos visitantes, no período de recesso escolar, mais uma edição do “Férias no Museu”. Instalada no avesso das arquibancadas do Estádio do Pacaembu, a instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo contará com um espaço fixo para brincadeiras, com mesas de pebolim, futebol de botão, e ping-pong, além de oferecer oficinas e atividades variadas.

O programa terá atividades entre os dias 26 de dezembro e 28 de janeiro, das 10h às 17h, na área externa do Museu do Futebol. Além disso, recreadores ficarão à disposição do público e promoverão uma série de dinâmicas para toda a família.

“As férias são tempo de descanso e diversão. É brincando que as crianças experimentam o mundo, exercitam a imaginação, aprendem a socializar e comunicar suas emoções. Aqui, as famílias poderão, além de visitar a nossa exposição e o Estádio do Pacaembu, participar das brincadeiras ao ar livre”, destaca a diretora de Conteúdo da instituição, Daniela Alfonsi.

O acesso ao espaço para brincadeiras é gratuito e, para visitar o Museu, é necessário adquirir o ingresso na bilheteria. Atenção: o Museu do Futebol não funcionará nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, 1º de janeiro e às segundas-feiras. Em dias de jogos no Estádio, poderá haver alteração no horário de funcionamento.

A agenda completa de atividades do programa “Férias no Museu” pode ser conferida no site da instituição.