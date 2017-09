Museu do Café celebra 95 anos da inauguração da Bolsa Oficial de Café

Programação nesta quinta (7) é gratuita com visita especial guiada para desvendar as curiosidades da arquitetura do edifício, aberto em 1922

A instalação do palácio da Bolsa Oficial de Café foi um marco para a história do café em Santos. Inaugurado no dia 7 de setembro de 1922, logo passou a ser também o centro das negociações do fruto. Para celebrar os 95 anos do edifício, o Museu do Café promove nesta quinta-feira (7) o Atelier Paulo von Poser, com entrada gratuita.

Com participação especial do artista plástico Paulo von Poser, a programação tem muita arte, com destaque para a arquitetura da construção, e começa com uma visita guiada para entender os detalhes arquitetônicos do palácio da Bolsa. Durante o percurso, os participantes poderão fazer registros, anotações, saber curiosidades e informações sobre o prédio.

A atividade começa às 10h e tem vagas limitadas. Para acompanhar o passeio, é necessário se inscrever previamente pelo e-mail inscricao@museudocafe.org.br.

Completando a comemoração, o público poderá conhecer e participar de um Atelier Coletivo, das 12h às 17h. Serão feitas intervenções artísticas com técnicas e materiais variados, em ilustrações produzidas por Paulo von Poser. Os participantes usarão a criatividade ao colorir e poderão levar para casa um desenho do artista com a própria interpretação. A idade sugerida para participar das atividades é a partir dos 15 anos.

Paulo von Poser é artista plástico, arquiteto, desenhista, ceramista, ilustrador e professor. Participou de mostras nacionais e internacionais e ficou conhecido por seus desenhos de rosas, iniciados em 1989.

O Museu do Café fica na rua XV de Novembro, 95, no Centro Histórico de Santos. Seu horário de funcionamento é de terça a sábado das 9h às 17h, e aos domingos, entre 10h e 17h. Os ingressos para visitação custam R$ 10, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-entrada. Aos sábados, a visitação é gratuita. Já a Cafeteria do Museu funciona de segunda a sábado das 09h às 18h, e aos domingos entre 10h e 18h.

