Museu da Imagem e do Som tem pré-carnaval especial para as crianças

Museu terá pré-carnaval especial para toda família

Para comemorar o mês do Carnaval, o MIS (Museu da Imagem e do Som) entra na folia com a Maratona Infantil – Em Ritmo de Festa, uma edição especial que reúne diversas atividades gratuitas no domingo (19). Toda família pode participar de atrações temáticas como o Show Brincando de carnaval, o Espetáculo Carnaval dos Bichos e o Espetáculo Folia da Tribo, além de Oficinas de Máscaras, Fantasias de Morcego e Lançador de Confete.

Para entrar ainda mais no clima, a equipe do Jacques Janine fará maquiagens especiais durante todo o evento. E não para por aí: os visitantes irão se divertir com duas atrações exclusivas que unem o Carnaval ao apresentador Silvio Santos (tema da exposição em cartaz no Museu) – a Intervenção É Ritmo de Festa e o bloco carnavalesco Ma OÊ.

Outro ponto alto da Maratona é a parceria entre o Museu e o BuZum!, que marca presença nesta edição com a inauguração de seu novo espetáculo: Mamulengo que explora o universo da cultura popular brasileira, mais precisamente a cultura popular de Pernambuco, feito totalmente com bonecos mamulengos, criados e confeccionados por mamulengueiros de Glória do Goitá/PE. O espetáculo acontece em diversos horários, sempre dentro do ônibus do BuZum!, na área externa do Museu.

Além da apresentação no próprio dia, o teatro de bonecos itinerantes segue com o show em cartaz no MIS em outras datas (26 de fevereiro; 5, 12, 19 e 26 de março), sempre com entrada gratuita.

Confira a programação especial para toda a família curtir a folia:

– Oficina de Máscaras: A equipe do Educativo MIS ficará disponível das 10h às 16h para realizar essa oficina especial, em que cada criança irá produzir ou customizar sua máscaras para brincar no carnaval.

– Oficina de confecção de instrumentos musicais (11h, 12h, 14h, 15h e 16h): as crianças irão produzir, utilizando materiais como latinha, bexiga, barbante, papel colorido e cano plástico, instrumentos musicais usados pelas bandas de carnaval (tambor, reco-reco, etc).

– Oficina de lançador de confetes (11h, 13h e 15h): A partir de um cano de PVC e com muita criatividade, as crianças poderão criar seus próprios lançadores de confete e se divertir nos blocos e desfiles.

– Contação de História dos Carnavais (11h, 13h e 15h): A Cia Cambaio encena três histórias aos pequenos (Pierrot, Arlequim e Colombina; Carnaval de Rua e Seus Grande Compositores; e Bloco de Carnaval, Mestre-Sala e Porta-Bandeiras), sempre incentivando a leitura de forma lúdica.

– Oficina de confecção de caixixi (12h, 14h e 16h): Nesta oficina, as crianças vão criar um Caxixi (tipo de chocalho) de garrafinha utilizando materiais diversos para decoração (miçangas, arroz tingido, fita de cetim, fita adesiva etc).

– Oficina Pritt: confecção de fantasias de morcego (11h, 13h, 14h, 15h e 16h): Através de recursos de colagens, com apoio da Pritt, as crianças poderão personalizar suas próprias capas de morcegos e sair da oficina fantasiadas, prontas para o carnaval.

– Intervenção É Ritmo de Festa (11h e 14h): A Cia Porto de Luanda apresenta um cortejo no qual uma trupe de músicos vestidos com fantasias lúdicas faz uma intervenção com bonecos de manipulação, os mesmos se movimentam ao toque de marchinhas de carnaval, com repertório formado principalmente pelas famosas marchinhas do Silvio Santos.

– Espetáculo Folia da Tribo (12h e 16h): Show teatral que celebra os folguedos, as danças, as músicas e ritmos populares brasileiros, apresentado pela Cia da Tribo.

– Show Brincando de carnaval (12h e 15h): Em um show recheado de marchas carnavalescas da Cia Burucutu, os personagens, junto com sua “Charanga” (banda), mostrarão para os presentes o verdadeiro significado de Brincar o Carnaval.

– Espetáculo Carnaval do Bichos (14h): Cia Evoé encena a história do Macaco Juarez, que sai pela floresta entregando os convites para o grande baile de carnaval na toca da Onça Mafalda. Todos os bichos estão animados para a grande festa, exceto a lagarta Doroteia. Como será que seus amigos vão ajudá-la a se divertir no dia de Carnaval?

– Bloco Má Oe (12h e 16h): A banda, comandada pela Festa de Rei, tocará as composições das famosas marchinhas cantadas por Silvio Santos, entre outras músicas de carnaval que marcaram época.

Figurinhas

Desde o ano passado, o MIS criou um espaço fixo de Troca de Figurinhas, para que as crianças (e adultos) possam compartilhar suas coleções e trocar suas figurinhas repetidas, dos mais variados álbuns. Além disso, em cada edição da Maratona há distribuição gratuita de um álbum diferente.

A atividade acontece na área externa, das 10h às 16h. Em parceria com a Panini, nesta edição teremos quatro álbuns para distribuição: Cards Princesa, Disney Gogo’s, Naruto Shippuden e Disney English Frozen.

Completando o passeio, uma feirinha gastronômica estará disponível durante todo o dia aos visitantes: Mini Gulaz (doces); Pipocas Juquinha; e Fly chips (batatas no palito).