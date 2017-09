Museu da Casa Brasileira oferece atividades de bordado e poesia

Instituição preparou uma programação gratuita, durante o mês de setembro, com oficinas realizadas na calçada do local

Quem passar pela calçada do Museu da Casa Brasileira, na região dos Jardins, em São Paulo, no mês de setembro, poderá participar de atividades gratuitas de desenho, poesia e bordado, entre outras. As ações são elaboradas pelo Educativo MCB, como forma de divulgação da instituição e com a missão de integrar os frequentadores do local.

As atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia. Por exemplo, nos dias 13, 20 e 27 de setembro, entre 19h e 21h, serão realizadas reuniões do grupo de estudos do tema “Arte e Materiais”. Já em 19 de setembro, de 11h às 13h, a artista Monica Schoenacker oferecerá ao público noções básicas de serigrafia (técnica de impressão de desenhos), para que o participante possa estampar um pano de prato e levá-lo para casa.

Confira, a seguir, as oficinas que poderão ser acompanhadas na Calçada do Museu da Casa Brasileira:

A Casa Estampada

– 19 de setembro, terça-feira, das 11h às 13h

A artista Monica Schoenacker oferecerá ao público passante na calçada do MCB noções básicas de serigrafia, para que o participante possa estampar um pano de prato para levar para casa.

Desenho sua casa

– 20 de setembro, quarta-feira, das 10h30 às 12h

Marcos Gorgatti, artista educador do MCB, faz um desenho da casa do participante, a partir de uma descrição afetiva ou de uma fotografia. A imagem desenhada poderá ser levada para casa como uma recordação.

As Palavras e as Casas

– 13 e 27 de setembro, quartas-feiras, das 10h30 às 12h

Diante relatos afetivos relacionados ao morar, a equipe de artistas-educadores do MCB vai elaborar transcrições poéticas com maquinas de escrever. Os textos, generosamente datilografados, poderão ser levados pelos participantes.

Casa Bordada

– 14 de setembro, quinta-feira, das 13h30 às 15h

A artista educadora Beth Ziani oferecerá ao público noções básicas de bordado e aplicação em tecido. As imagens de peças do acervo do MCB e de lembranças de objetos domésticos de uso cotidiano são a inspiração para começar o bordado.

Que objeto é esse?

– 21 e 28 de setembro, quintas-feiras, das 10h30 às 12h

Pessoas que passam na calçada em frente ao MCB serão convidadas à oficina de observação, focada em objetos domésticos de uso cotidiano. A orientação é da artista Aline Van Langendonck.

Era uma Casa Muito Engraçada

– 13, 20 e 27 de setembro, quartas-feiras, das 19h às 21h – Grupo de estudos do tema ‘Arte e Materiais’

A educadora Marisa Szpigel organiza um grupo de estudos aberto ao público, desde educadores, artistas, contadores de histórias, até pais e mães e interessados em geral. O objetivo é refletir sobre a relação dos bebês e crianças pequenas com o mundo, com ênfase em como o adulto pode estar atento ao que vem dos bebês e crianças bem pequenas, observando suas singularidades. A partir desse olhar sensível, os encontros trabalham leituras e trocas de experiências sobre o tema, e vai sendo criada coletivamente a oficina para os bebês e crianças. A oficina é realizada ao final do mês, em um domingo à tarde.

15 vagas – Inscrições: agendamento@mcb.org.br ou por telefone: (11) 3026-3913

Ofícios

– 30 de setembro, sábado, das 14h30 às 16h30

11Encontro com profissionais de diversas áreas ligadas à casa como pedreiro(a), encanador(a), pintor(a), porteiro(a), cozinheiro(a), cuidador(a), babá, empregado(a), doméstica, faxineiro(a), jardineiro(a), entre outros. Os ofícios e as narrativas de cada profissional servirão de ponto de partida para as oficinas com diversas linguagens.