Governador participa de congresso de jornalistas do interior de SP

Alckmin participa da 37º Congresso da Associação dos Jornais do Interior do Estado de São Paulo

Esta é a 37ª edição do congresso da Adjori-SP

O governador ressaltou o papel importante do jornalismo na sociedade

Alckmin reafirmou o grande significado do jornalismo no exercício cotidiano da busca da verdade e da justiça

Alckmin ressaltou as obras do Governo do Estado que estão sendo realizadas na região