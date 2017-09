Governador agracia personalidades com Ordem do Ipiranga

A Ordem do Ipiranga é maior honraria do Estado

O secretário de Estado da Casa Civil, Samuel Moreira, o governador Geraldo Alckmin e Adilson Cezar, presidente do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito

O secretário de Estado da Casa Civil, Samuel Moreira, o governador Geraldo Alckmin e Adilson Cezar, presidente do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito

Governador Geraldo Alckmin concede honraria da Ordem do Ipiranga a personalidades e profissonais de destaque, no Palácio dos Bandeirantes

Governador Geraldo Alckmin concede honraria da Ordem do Ipiranga a personalidades e profissonais de destaque, no Palácio dos Bandeirantes

Dr. Sergio Linares Filho, perito criminal, agraciado com a medalha por Adilson Cezar, presidente do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito

Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, jurista, recebe a homenagem de Adilson Cezar, presidente do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito

Lilia Klabin Levine, empresária e membro do Conselho de Administração do Grupo Klabin, recebe a honraria de Adilson Cezar, presidente do Conselho Estadual de Honrarias e Mérito