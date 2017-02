Em Itaquaquecetuba, 612 famílias recebem as chaves da casa própria

Em Itaquecetuba foram entregues 612 unidades habitacionais do programas Casa Paulista e Minha Casa Minha Vida

Moradora recebe de Alckmin as chaves de sua residência

O conjunto habitacional conta com ampla infraestrutura, com área de lazer, pavimentação, energia elétrica e saneamento

Apartamentos do Condomínio Jardim Altos do Pinheirinho I tem dois dormitórios, com área de lazer e ampla infraestrutura