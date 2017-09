Detecta, Univesp e BEC são destaques em evento do MBC

Governador Geraldo Alckmin na abertura do 15º Congresso Brasil Competitivo, em que participou do Painel “O Desafio da Transformação Digital em Estados e Municípios”, no Hotel Unique

O Movimento Brasil Competitivo (MBC) promove encontros e debates entre importantes empresas do setor privado e agentes públicos na busca pela excelência em gestão e melhoria da competitividade no ambiente de negócios

Alckmin participou no painel “Economia Digital” e destacou as ações do Estado para a educação, segurança pública e gestão

“Na educação criamos a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e não são só cursos de licenciatura, tem engenharias a distância, pedagogia, física, química, biologia”, comentou Alckmin

“Na segurança pública, se não tiver inteligência e tecnologia, não vai vencer a ‘guerra’. Então trouxemos o Detecta, que você integra milhares de câmeras, inclusive com OCRs, com software inteligente de alarme”, disse Alckmin

Alckmin também falou dos benefícios da tecnologia para a gestão pública: “Com o avanço digital podemos ter um ganho de eficiência, escala, produtividade, redução de custo fantástico e ganhar com economia”, finalizou

