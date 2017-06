Capital paulista recebe mais uma edição do Ethanol Summit

Abertura da edição de 2017 do Ethanol Summit no Golden Hall do World Trade Center, em São Paulo

O governador Geraldo Alckmin durante discurso na abertura do evento

Alckmin destacou os avanços alcançados pelo Estado na produção de cana de açúcar

“Nós praticamente acabamos com a queimada na cana de açúcar, está quase erradicada”, disse Alckmin

Durante evento foram renovadas as metas do Protocolo Agroambiental do setor Sucroenergético

Participam do evento autoridades das três esferas e representantes do setor sucroalcooleiro do Brasil e do mundo

Expandir a produção de biocombustíveis, fortalecer o mercado de etanol em âmbito internacional e reduzir a emissão de gases de efeito estufa nos próximos anos são alguns dos debates da edição deste ano do Ethanol Summit

Também serão temas de debate durante o Ethanol Summit o papel da tecnologia flex e dos biocombustíveis no combate ao aquecimento global

A geração de energia elétrica a partir da biomassa de cana para o Sistema Interligado Nacional faz parte da agenda do evento