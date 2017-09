Alckmin visita 40ª edição da Expointer no Rio Grande do Sul

“É uma alegria estar aqui na Expointer, uma das maiores exposições ao ar livre do mundo. Uma exposição maravilhosa, com o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, o deputado Lucas Redecker, nosso secretário Arnaldo Jardim, os produtores, expositores”, disse Alckmin

“O agronegócio tem gerado muitos empregos, melhorado a renda, vendido máquinas, ajudado na balança comercial brasileira”, disse Alckmin

O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, durante a 40ª Expointer, uma das maiores feiras de tecnologia agropecuária e agroindustrial do mundo e a maior a céu aberto da América Latina, em Esteio, no Rio Grande do Sul

Alckmin se reuniu com um grupo de empresários do setor no estande do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers)

Alckmin visitou o estande da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e recebeu homenagens