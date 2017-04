Alckmin sorteia 206 moradias em Patrocínio Paulista

Sorteio do Conjunto Habitacional Patrocínio Paulista C, do programa Morar Bem, Viver Melhor

Sorteio dos inscritos foi realizado no Centro de Lazer Marumbé, em Patrocínio Paulista, região de Franca

Alckmin durante a visita a Patrocínio Paulista, onde sorteou 206 casas do programa Morar Bem, Viver Melhor

O residencial terá 11 unidades destinadas para idosos

Alckmin com moradora beneficiada no sorteio do Conjunto Habitacional Patrocínio Paulista C, do programa Morar Bem, Viver Melhor

As famílias contempladas terão prazo de financiamento de até 25 anos, com prestações subsidiadas pelo Governo do Estado

O governador cumprimenta os moradores presentes na cerimônia em Patrocínio Paulista