Alckmin prestigia aula inaugural de Medicina da Uninove

Governador Geraldo Alckmin participou da aula inaugural do curso de Medicina dos novos Campi da Universidade Nove de Julho – Uninove, ministrada por José Mendonça Bezerra Filho, Ministro da Educação

Nossa meta é que a gente possa, com a nova medicina, viver 100 anos. Desejamos aqui aos alunos, aos novos acadêmicos, aos futuros médicos, bons estudos”, disse Alckmin

Não há nada mais bonito do que a medicina, uma das profissões mais desafiadoras, instigantes, extremamente intelectual, quando se fala do olhar clínico, essa sensibilidade de fazer o diagnóstico, atender as pessoas”, comentou Alckmin