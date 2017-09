Alckmin assina novo protocolo de intenções com o Chile

Alckmin durante o encontro com o embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gazmuri Mujica, para assinatura do segundo protocolo de intenções entre as partes

A cerimônia ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista

A partir da esquerda, a assessora especial para Assuntos Internacionais, Ana Paula Fava, Geraldo Alckmin, o embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gazmuri Mujica, a diretora do escritório comercial do Chile no Brasil, Maria Julia Riquelmi Alvear, e o cônsul-geral do Chile em São Paulo, Alejandro Sfeir