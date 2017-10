Mostra do Museu de Arte Sacra de São Paulo exibe relíquias inéditas

Uma das peças da exposição faz referência aos mártires de Pádua, S. Umiliate M. e data do século 18

A relíquia de S. Paulo da Cruz data de 1881

Crucifixos em metal prateado, resina e vidro também fazem parte da exposição

Um fragmento da cruz em que Jesus foi crucificado é parte da mostra “Relíquia: Transcendência do Corpo”, nova atração do Museu de Arte Sacra (MAS) de São Paulo. A exposição é composta por cerca de 300 peças e retrata os 21 séculos da era cristã, passando por todas as fases da história, até a relíquia de S. João Paulo II, falecido em 2005.

Com curadoria de Ario Borges Nunes Junior e Beatriz Vicente de Azevedo, a exposição discorre sobre o conceito de relíquia, que provém do latim reliquiae, palavra que designa resto, aquilo que sobrou. Desde a antiguidade cristã, as relíquias dos mártires (restos mortais de santos reconhecidos oficialmente pela Igreja, além de objetos que pertenceram a eles ou estiveram em contato com seus corpos) eram consideradas pelos fiéis como mais valiosas que as pedras preciosas e mais estimadas que o ouro.

A exposição do Museu de Arte Sacra apresenta a história do mundo ocidental por meio desses objetos, elementos materiais que testemunham, ainda que minimamente, uma conjunção de histórias. “É inacreditável e admirável que seja possível encontrar na nossa cidade um acervo tão rico e tão completo de relíquias que vão desde os primórdios do Cristianismo até os dias atuais”, destaca a curadora.