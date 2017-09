SP-249: Obras de pavimentação beneficiam região de Ribeirão Branco

Mapa da obra de modernização da rodovia SP-249, em Ribeirão Branco

Alckmin entregou as chaves de uma nova viatura para a PM de Ribeirão Branco

Descerramento de placa das obras de pavimentação entregues na SP-249

Alckmin ao lado de moradores da região de Ribeirão Branco

Obras na SP-249 beneficiam 67 mil habitantes na região

Pavimentação na SP-249 viabiliza escoamento agrícola

Trecho da SP-249, em Ribeirão Branco, recebeu obras de pavimentação

Os mais de mil motoristas que trafegam pela rodovia Hiroshi Kosuge (SP-249) terão mais segurança viária. O trecho da estrada, localizado na cidade de Ribeirão Branco, recebeu obras de pavimentação, o que estimula o desenvolvimento social e econômico na região e viabiliza o escoamento agrícola e de produtos industriais.

O governador Geraldo Alckmin esteve neste sábado (2) no município para anunciar também a retomada de serviços no trecho seguinte ao concluído, o que tornará a SP- 249 completamente modernizada. As intervenções beneficiam mais de 67 mil habitantes.

“São R$ 40 milhões em investimentos. As máquinas estão todas aqui. São 150 empregos diretos gerados aqui na região e mais 150 postos de trabalho indiretos. Esta rodovia será importantíssima para o escoamento das safras de tomate, milho, madeira, calcário e no turismo. Temos que fortalecer o turismo na região.”

Também foram entregues, neste sábado, nova sinalização e sistema de drenagem, do km 2,7 ao km 24,4, entre Apiaí e Ribeirão Branco. O projeto executivo também previu a construção de três dispositivos de acesso e retorno no km 10,18 (Araçaiba-Bairro Variante), km 12,12 (Bairro Encapoeirado) e km 16,34 (Lageado-Rio Branco).

As obras de pavimentação foram realizadas pela TCL-Tecnologia e Construções Ltda., entre fevereiro de 2014 e março de 2017, com investimentos de R$ 45,9 milhões por meio do DER com recursos do Tesouro do Estado. Já as intervenções no último trecho em terra, entre Apiaí e Ribeirão Branco, do km 24,4 ao km 43,4, foram retomadas pela Construtora Gomes Lourenço Ltda. O investimento será de R$ 39,4 milhões, também do Tesouro do Estado.

Além da aplicação de pavimento asfáltico, o DER prevê a construção de uma via perimetral para melhorar o deslocamento na região de Ribeirão Branco, com 2,3 quilômetros de extensão. A sinalização também será completamente renovada. Serão beneficiados 42 mil habitantes e cerca de 500 novos empregos serão gerados, entre 125 diretos e 375 indiretos. A conclusão dos 21,3 quilômetros está prevista para setembro de 2018.