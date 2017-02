Rondônia se interessa por modelo de previdência complementar de SP

Governador Confúcio Moura participou de encontro na capital paulista para entender a viabilidade da implantação do projeto

Governador Confúcio Moura (de terno azul) com sua equipe de governo: modelo de previdência complementar interessa ao Estado

O governador de Rondônia Confúcio Moura se interessou pelo modelo de complemento de renda da Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo e agora estuda a adoção do mesmo aos servidores rondonienses.

Por isso, deu sinal verde ao presidente da SP-PREVCOM, Carlos Henrique Flory, para deflagrar os estudos de viabilidade que darão suporte à implantação do sistema de previdência complementar para os servidores públicos rondonienses.

A decisão de avançar nas tratativas para a adesão de Rondônia à SP-PREVCOM foi tomada durante reunião realizada nesta terça-feira (14) na sede da fundação, em São Paulo (SP). O encontro contou com a participação da presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), Maria Rejane Sampaio, e da diretoria da SP-PREVCOM.

A partir desta etapa, será desenvolvida uma agenda de reuniões técnicas em Rondônia para dar andamento ao processo.