Concurso Moda Inclusiva Internacional revela vencedores de 2017

O Concurso Moda Inclusiva Internacional está na 9ª edição. E cada vez mais aparece como uma oportunidade para estudantes e profissionais de diversas áreas discutirem tendências, debaterem novas ideias e trocarem experiências. O evento abrange tanto a moda inclusiva quanto o mercado têxtil.

Nesta edição participam estudantes de cursos técnicos, universitários e profissionais da área da moda e da saúde, e não só do Brasil. Também terá desfile dos modelos finalistas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará e Bahia.

O concurso também recebeu inscrições dos estados Amazonas, Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e da Itália, Nigéria, Singapura, Paraguai e Irã. Os três melhores serão premiados.

O Desfile do Concurso Moda Inclusiva acontecerá durante o “Mercado MoDe”. No mesmo fim de semana e no mesmo local, das 10h às 18h. O mercado consiste na exposição e na venda de mercadorias que tenham como foco a transformação da economia por meio da investigação de novos usos para antigos materiais, com uma visão de mundo que integre ser humano e natureza. A proposta é fomentar uma rede de novos designers, em um espaço para apresentar projetos e produtos. Estes novos materiais serão pensados nos modelos de negócios pautados na responsabilidade social e ambiental.

O Brasil tem hoje cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Somente no Estado de São Paulo, esse contingente ultrapassa 9,3 milhões. Há um grande mercado de produtos e serviços para atender as demandas específicas desse segmento.

Mais informações no site http://modainclusiva.sedpcd.sp.gov.br/

