MIS promove festa junina para toda a família amanhã (25)

O Museu da Imagem e do Som (MIS) também entra no clima das comemorações das festas juninas. No próximo domingo (25), os visitantes poderão conferir, gratuitamente, uma programação especial inspirada nas tradicionais celebrações de São João, a partir da Maratona Infantil do MIS.

Durante todo o dia, a área externa estará repleta de atrações típicas, como a barraca de adereços juninos, a tenda de jogos e brincadeiras com balão. Além disso, o grupo “Festa de Rei” entra no clima de arraial com as brincadeiras: pescaria, jogo das argolas, bola na lata, derruba palhaço e boca do palhaço estão entre as diversões para os pequenos.

A contação Histórias de São João será realizada em três horários (11h, 13h e 15h). O enredo narra as aventuras de Ernestino e Rosalinda, dois coroinhas que ajudam o padre da paróquia a organizar as missas de domingo, as procissões e, sobretudo, as festas.

Unindo cinema e tradição do interior do Brasil, a Intervenção Cine Cordel Caipira acontece às 11h e 15h. Como em uma brincadeira de criança, uma caixa de sapato se transforma magicamente em cinema. Nesse pequeno “projetor”, desenhos com a estética das xilogravuras se desenrolam para ilustrar poemas e contos caipiras. O Cine Cordel é realizado com música ao vivo (viola caipira, clarinete e saxofone).

Atrações

A Maratona Infantil não estaria completa sem espetáculos e shows para divertir toda a família. Em dois horários (11h30 e 14h30), o espetáculo “Canta, Foforró”, com Forró Di Muié, traz muita música por meio de histórias que estimulam o imaginário e ajudam na construção do aprendizado. O conteúdo trabalha propriedades do som, estrutura dos instrumentos e gêneros musicais.

Já o espetáculo “Ouvindo Estrelas”, com a PH Cia de Teatro e Circo, será apresentado às 13h e trará a nostalgia das noites juninas para o palco, por meio de uma ciranda que remete a elementos tradicionais: cantigas, brincadeiras de roda, fogueira, quadrilha, mesas de doces e de comidas típicas.

Confira, a seguir, a programação completa de junho da Maratona Infantil do MIS:

10h às 16h

Ponto para doação de brinquedos e alimentos | Área externa – Livre

Instalação Olhar Junino | Com a Casa do Brincar | Foyer térreo – Livre

Barraca de adereços Juninos | Tenda Área externa – Livre

Tenda de jogos e brincadeiras com balão | Tenda Área externa – Livre

Intervenções CaipiriCircenses | Com Fonso e Alderita | Área externa – Livre

11h

Histórias de São João | Um Arraiá no Sertão | Auditório LabMIS – 64 pessoas*

Oficina Junina | Com Ateliê Maria Flôr | Foyer 2º andar – 25 crianças*

Oficina de composição de colagens | Com Núcleo Educativo | Sala de interfaces – 20 crianças*

Intervenção Cine Cordel Caipira | Área externa – Livre

11h30

Espetáculo Canta, Foforró | Com Forró Di Muié | Auditório MIS – 172 pessoas*

12h

Oficina Junina | Com Ateliê Maria Flôr | Foyer 2º andar – 25 crianças*

Oficina de composição de colagens | Com Núcleo Educativo | Sala de Interfaces – 20 crianças*

Brincadeiras juninas | Com Festa de Rei | Área externa – Livre

13h

Histórias de São João | Um Arraiá no Sertão | Auditório LabMIS – 64 pessoas*

Oficina Junina | Com Ateliê Maria Flôr | Foyer 2º andar – 25 crianças

Intervenção Cine Cordel Caipira | Área externa – Livre

Espetáculo Ouvindo Estrelas | Com PH Cia de Teatro e Circo | Auditório MIS – 172 pessoas*

14h

Oficina de composição de colagens | Com Núcleo Educativo | Sala de interfaces – 20 crianças

Brincadeiras juninas | Com Festa de Rei | Área externa – Livre

14h30

Espetáculo Canta, Foforró | Com Forró Di Muié | Auditório MIS – 172 pessoas*

15h

Histórias de São João | Um Arraiá no Sertão | Auditório LabMIS – 64 pessoas*

Oficina de composição de colagens | Com Núcleo Educativo | Sala de interfaces – 20 crianças*

Oficina Junina | Com Ateliê Maria Flôr | Foyer 2º andar – 25 crianças*

Intervenção Cine Cordel Caipira | Área externa – Livre

16h

Oficina Junina | Com Ateliê Maria Flôr |Foyer 2º andar – 25 crianças

Brincadeiras juninas | Com Festa de Rei | Área externa – Livre

*Retirada de ingresso com uma hora de antecedência