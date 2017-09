Mil funcionários são nomeados para fortalecer o Sistema Penitenciário

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta segunda-feira (11) a nomeação de mil novos funcionários para a Secretaria de Administração Penitenciária.

“Acabamos de assinar a nomeação de mil funcionários para a Secretaria da Administração Penitenciária: 900 agentes penitenciários, homens e mulheres; e 100 agentes de vigilância e escolta”, disse o governador.

As nomeações já foram publicadas no Diário Oficial desta terça (12) com as vagas distribuídas da seguinte maneira: 800 candidatos para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária (ASP) masculino e 100 candidatas para o mesmo cargo; além de 100 candidatos para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) masculino.

O Agente de Segurança Penitenciária (ASP) é responsável pela segurança interna dos presídios, enquanto o Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) faz a segurança externa das muralhas e a escolta dos presos em remoções para outras unidades, hospitais e audiências.

Após o curso de formação, os novos agentes estarão capacitados para atuar em todo o Sistema Penitenciário Paulista, que contém atualmente 168 unidades prisionais. Também poderão trabalhar nas novas unidades que serão inauguradas dentro do Plano de Expansão de Unidades Prisionais.

“Estamos ampliando com mais oito novas unidades prisionais no Estado de São Paulo. Segurança Pública tem que ter um bom Sistema Penitenciário”, declarou Geraldo Alckmin.

A posse de cada nomeado está condicionada a aptidão no exame médico de ingresso realizado pelo Departamento Perícias Médicas do Estado – DPME, devendo ser concluída no prazo de 30 dias (podendo ser prorrogada por igual período) a contar da publicação do decreto nomeação.