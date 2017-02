Metrô e CPTM possuem canal de denúncia por SMS

Utilizados por milhares de pessoas todos os dias, os trens e as estações do Metrô e da CPTM podem atrair diversos perfis de usuários e frequentadores. Em ambientes tão dinâmicos e movimentados, não é incomum que aconteçam situações inusitadas e, muitas vezes, que apresentem risco ou irregularidades.

Para ajudar a minimizar essas ocorrências foi criado o SMS Denúncia, um canal de comunicação direta entre o usuário e as Centrais de Monitoramento da Segurança.

Na CPTM o serviço funciona desde 2008, uma iniciativa pioneira que permite ao usuário que presenciar qualquer tipo de ​​irregularidade ou delito nos trens, estações e outras dependências, denunciar o fato diretamente à Central de Monitoramento da Segurança por meio de mensagem enviada por telefone celular (SMS).

O serviço funciona 24h por dia e garante anonimato ao denunciante, contribuindo para que os agentes de segurança atuem com mais agilidade e eficiência para resolver o problema relatado. Basta enviar a mensagem para o telefone 97150 4949.

Entre as ocorrências mais comuns estão a presença de comércio ambulante, pedintes, comportamentos inconvenientes, consumo e porte de entorpecente, vandalismo ao patrimônio público, entre outros.

Para denunciar, o usuário deve descrever a infração, as características do infrator, a linha, o número do carro e a próxima estação. O SMS será recebido diretamente pela Central de Monitoramento da Segurança, que irá acionar os agentes mais próximos do local.

Os usuários têm ainda à disposição o telefone 0800 055 0121, do Serviço de Atendimento ao Usuário, que recebe as denúncias e as encaminhada imediatamente à Segurança da Companhia. Importante ressaltar que a clareza e correção das informações são fundamentais para o sucesso das intervenções das equipes.

SMS Denúncia do Metrô tem novo número

Desde o último dia 29 de janeiro, o serviço de SMS Denúncia do Metrô passou a funcionar com um novo número: 97333-2252 – o acréscimo do nono dígito (número 9) atende a determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além de uma campanha informativa com publicações no site da empresa (www.metro.sp.gov.br), a Companhia do Metrô substituirá as placas de comunicação dos trens e estações para alertar os usuários.

O SMS Denúncia do Metrô foi lançado em 26 de Janeiro de 2011 com o objetivo de combater o vandalismo, o comércio irregular, a mendicância e crimes dentro do sistema metroviário. O serviço recebe em média 200 mensagens por dia.

Para denunciar, com garantia de sigilo absoluto, o usuário escreve uma mensagem com as características do possível infrator, a próxima estação em que o trem chegará, o número do carro em que está e envia para o número (11) 97333-2252.

