Memorial da Resistência tem nova exposição e Sábado Resistente com entrada grátis

O próximo sábado (9) e véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Memorial da Resistência vai se aprofundar no tema em mais uma edição do Sábado Resistente, projeto realizado em parceria com o Núcleo de Preservação da Memória Política.

O evento será realizado a partir das 14h e terá a presença de diversos especialista em áreas ligadas aos direitos humanos, além de marcar a abertura da exposição “Canto Gera: a luta pelos direitos humanos”.

O debate vai abordar as recentes mudanças ocorridas no Brasil em diferentes áreas dos direitos humanos. Os temas a serem abordados no dia serão, por exemplo, as reformas trabalhistas e previdenciárias e a aprovação por uma comissão da Câmara dos Deputados de medidas mais restritivas em relação ao aborto.

O evento contará com especialistas nas áreas de intolerância religiosa, trabalhista, violência contra a mulher, questão LGBT, entre outros, para debater essas e outras questões.

Entre os participantes dos debates estão: o pastor, mestre em Ciências da Religião e atual Presbítero Assessor Episcopal para Promoção dos Direitos Humanos na 3ª Região Eclesiástica, Jair Alves; a Mestre na área de violência doméstica e religião, pela Universidade Metodista de São Paulo, Claudia Maria Poleti Oshiro; o geólogo sanitarista formado pela USP e ex-preso político, eleito quatro vezes vereador de São Paulo, Adriano Diogo; o diretor do Museu da Diversidade Sexual, Franco Reinaudo; o presidente do SINPRO- ABC, sindicato dos professores da rede privada do ABC, José Jorge Maggio; e o membro do conselho do Memorial da Resistência de São Paulo Renan Quinalha, que tem formação em Direito e Ciências Sociais; além de Marília Bonas e Oswaldo Oliveira, também do Memorial da Resistência de São Paulo.

O Sábado Resistente também marcará a abertura da exposição “Canto Geral: a luta pelos direitos humanos”, do Memorial da Resistência. A exposição oferece ao público a transposição em gravuras dos 30 artigos da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, realizadas por importantes artistas brasileiros. A abertura oficial acontece também no sábado, às 11h.

Duas intervenções artísticas também serão realizadas neste sábado: o ator Marcos Lemes fará a leitura de algumas poesias e o grupo Teatro Popular União e Olho Vivo realizará uma apresentação musical, derivada da peça “Os Queixadinhas”, às 12h.