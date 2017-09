Memorial da América Latina recebe Jazz na Rua

Atividade no próximo dia 24 de setembro é oportunidade para promover a integração entre os participantes e disseminar novos ritmos

O Memorial da América Latina será palco da ação itinerante “Jazz na Rua”, no próximo dia 24 de setembro. A ideia é difundir a modalidade Lindy Hop com aulas abertas e gratuitas pela cidade.

Hoje difundido no mundo todo, Lindy Hop é uma dança de salão que surgiu entre os anos 1920 e 1930, no bairro do Harlem, em Nova York.

Os alunos podem ficar à vontade para dançar em duplas, em rodas (Jams) ou mesmo sozinhos (Charleston, Jazz Autêntico), mas o importante é entrar no clima do jazz: improvisar e soltar o corpo!

Para esquentar, a aula começa com a prática de música eletrônica, depois os participantes podem se divertir e inventar passos ao som de Lindy Hop e, para finalizar, a música continua com show de jazz e banda ao vivo.

Essa atividade promove a integração das pessoas ao explorar novos ritmos e, quem sabe, uma oportunidade para fazer amigos. É o momento ideal para jogar a timidez de lado e aproveitar a festa.

O evento é uma parceria da Fundação Memorial da América Latina com o projeto itinerante “Jazz na Rua”.