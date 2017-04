Memória do samba é destaque na Oficina Cultural Mário de Andrade

A Oficina Cultural Mário de Andrade apresenta o projeto O Berço do Samba. Uma homenagem aos oitenta anos dos estudos de Mário de Andrade sobre as origens do samba em São Paulo. O gênero, que é considerado patrimônio oral e imaterial da humanidade pela UNESCO, conta com imagens históricas e apresentações musicais. As atividades são gratuitas e serão realizadas na Oficina de terça a sábado, sempre das 10h às 18h.

A mostra O Berço do samba resgata a memória do gênero a partir das fotos da família de Inocêncio Tobias. Ele que reorganizou o cordão Mocidade Camisa Verde e Branco e, sob sua liderança, foi cinco vezes campeão. Em 1972 tornou-se escola de samba da Barra Funda e, dois anos depois, conquistou o primeiro título na categoria.

A exposição inclui imagens de ilustres personalidades da família. Dona Cacilda, conhecida como Tia Sinhã, Cidinha, Carlos Alberto Tobias e Magali dos Santos, a embaixadora do samba de São Paulo também aparecem no Projeto. O evento será apresentado entre os dias 28 de abril e 1º de julho. No dia da abertura terá apresentação musical com uma mostra de fantasia de mestre-sala e porta bandeira. A narração fica por conta do Mestre Gabi, presidente da Federação das Escolas de Samba e Entidades Carnavalescas de SP.

Em maio será exibido O Berço do Samba Paulista no bairro da Barra Funda – Ala dos Compositores. O musical será na última sexta-feira (26) de maio, às 20h. O show traz aspectos históricos do gênero e a importância do bairro Barra Funda para a formação das escolas carnavalescas. O evento terá a presença da velha guarda da Camisa Verde e Branco. O grupo também vai cantar composições de destaque samba gênero estudado por Mário de Andrade no texto “Samba Rural Paulista”.

Já no dia 30 de junho, às 20h, é a vez da apresentação musical Bernadete do Peruche. Liderado pela cantora Bernadete, velha guarda e a ala de compositores irão reviver a trajetória do Peruche, tradicional agremiação fundada na década de 1950. Dentre os integrantes, participaram o conhecido carnavalesco carioca Joãozinho Trinta, além de Jamelão e Eliana de Lima.

Sobre a Casa Mário De Andrade

A Oficina Casa Mário de Andrade foi inaugurada em agosto de 1990, no bairro da Barra Funda. É o local da antiga casa do escritor e intelectual Mário de Andrade. Ele que foi um dos principais ideólogos do movimento modernista e da Semana de Arte Moderna, em 1922. O espaço pertence à Secretaria da Cultura do Estado e é gerenciado pela organização social POIESIS. A Casa abriga, além de oficinas de literatura e escrita, uma exposição permanente com objetos pessoais do modernista, além de gravações e filmes nos quais ele aparece.