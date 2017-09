Marília recebe 2° Movimento pela Inovação

A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista estará no município de Marília nos dias 12 e 13 de setembro para a segunda edição do Movimento pela Inovação, que além das palestras, fará debates sobre temas como garantias, elaboração e apresentação de projetos para obtenção de recursos para inovação em pequenas e médias empresas.

“Tivemos um grande público e muitos atendimentos ano passado, recebemos bons projetos e acreditamos que a região tem potencial para inovar mais”, avalia Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve SP.

Importantes entidades de apoio à Inovação, como FAPESP, SENAI e Finep, participarão das palestras e debates. Será mantido também o espaço para atendimento individual aos empresários.

“Conhecer de perto os projetos é muito importante, só assim podemos dar o encaminhamento correto, nossos consultores estão preparados para orientar os empresários para obtenção do recurso mais adequado para a fase da empresa, ou até mesmo dizer que este não é momento mais apropriado de investir,” diz Santos.

As palestras começam às 9h do dia 12 e depois a Desenvolve SP fará atendimentos individuais, da tarde do dia 12 até o dia 13. Os agendamentos podem ser feitos pelo site: www.inovamarilia.org.br/mpi.

O evento é gratuito e ocorre no Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília), localizado na Av. Hygino Muzzi Filho, 529.

Inovação possível

Desde sua fundação em 2009, a Desenvolve SP já financiou mais de R$ 2,5 bilhões em todo o Estado, sendo R$ 110 milhões para projetos de inovação. Na região de Marília foram desembolsados mais de R$ 68 milhões para empresas e prefeituras, e os investimentos voltados para inovação somam R$ 1,4 milhão.

Esta edição do Movimento pela Inovação conta com a parceria da Prefeitura Municipal, Associação Comercial e Industrial de Marília, Asserti, CIESP Alta Paulista e Univem.

Programação (terça-feira – 12/9)

9h – Abertura

9h10 – A inovação nas PMEs

9h30 – Financiamentos especiais para Inovação e as vantagens de uma agência de desenvolvimento

9h50 – Inovação na prática: Como elaborar e apresentar o projeto de inovação

10h10 – A pesquisa nas PMEs: programas e incentivos

10h30 – Tecnologia para aumentar a competitividade industrial

10h50 – Debate: Garantias e Projeto Financeiro