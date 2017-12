Maior programa de alimentação do Brasil, Bom Prato faz 17 anos

Bom Prato oferece comida de qualidade

O almoço no Bom Prato custa R$ 1 desde o lançamento do programa, no ano 2000

Bom Prato é o maior programa de segurança alimentar do país

A rede é composta por 52 unidades em todo o Estado

Instalações do Bom Prato de Taboão da Serra

Almoço de qualidade, balanceado, servido com todos os nutrientes importantes para o funcionamento do corpo. Essa é a refeição servida no programa Bom Prato que conta com arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época) e tem 1.200 calorias.

Já no café da manhã são oferecidos leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. Tudo isso com 400 calorias, em média.

Criado em 2000, o programa tem como objetivo levar alimentação balanceada e de qualidade para a população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. O almoço custa apenas R$ 1 e o café da manhã R$ 0,50.

Para se ter uma ideia, o Bom Prato serve diariamente mais de 85 mil refeições. Desde a inauguração do projeto, já foram contabilizadas mais de 188 milhões de refeições, com investimento de mais de R$ 564 milhões, entre custeio das refeições e infraestrutura das unidades. Ao todo, foram servidas 300 mil toneladas de alimentos e 200 milhões de frutas.

Neste ano, mais uma vez, a rede de restaurantes oferecerá os tradicionais almoços festivos de Natal e Ano Novo, dias 22 e 29 de dezembro, respectivamente.

Restaurantes no Estado

Atualmente, há 52 unidades no Estado, sendo 22 localizadas na Capital, nove na Grande São Paulo, seis no litoral e 15 no interior. Desde 2015, foram inaugurados cinco novos restaurantes: Limeira, Franca, Botucatu, Santos Morros e Taboão da Serra. Nos últimos três anos houve aumento do subsídio do governo de cerca de 19,7% para que as refeições continuassem com o mesmo preço.