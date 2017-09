Linha da Cultura do Metrô oferece humor em desenhos na Estação Luz

Exposição “Na Linha do Humor” apresenta na Estação Luz, até dia 30 de setembro, obras do Salão Internacional de Humor de Piracicaba

A Estação Luz do Metrô apresenta até o dia 30 de setembro a exposição “Na Linha do Humor – Salão Internacional de Humor de Piracicaba, como parte da já tradicional Linha da Cultura, que oferece atrações artísticas nas estações do Metrô.

A mostra na Estação Luz reúne personalidades conhecidas das mais diversas áreas como a política, o mundo da TV e o esporte em imagens bem humorados.

Cartunistas brasileiros e estrangeiros não pouparam traços e cores e exageraram na qualidade e no bom humor gráfico, apresentando ao público o que há de melhor na caricatura mundial.

São ídolos para todos os gostos. Os usuários do metrô poderão observar esportistas como Neymar e o jamaicano Usain Bolt, a atriz brasileira Fernanda Montenegro e o pintor espanhol Pablo Picasso, e ainda figuras como o apresentador de TV Fausto Silva e o grande líder pacificador indiano Mahatma Gandhi.

Realizado desde 1974 e em sua 44º edição, o Salão Internacional de Humor de Piracicaba se destaca como um dos maiores e ininterruptos eventos de humor gráfico do mundo.

Artistas vários países se preparam anualmente para participar e concorrer a um dos prêmios mais desejados no humor mundial, enviando seus melhores trabalhos nas categorias caricatura, cartum, charge, além das famosas histórias em quadrinhos (as tiras cômicas).

Além de Na Linha do Humor – Salão Internacional de Humor de Piracicaba, o Metrô oferece atrações culturais em outras estações espalhadas por São Paulo. Confira todas as exposições disponíveis na Linha da Cultura.