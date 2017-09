Shopping Interlagos recebe cerimônia de casamento comunitário

A Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio do Centro de Integração da Cidadania – CIC (unidades Grajaú, Sul e Feitiço), realiza neste domingo (17) uma cerimônia coletiva para oficializar a união de 129 casais.

A celebração acontecerá às 10 horas no Shopping Interlagos, localizado na Av. Interlagos, 2255 – Interlagos, capital. O evento é fruto da parceria do CIC com o Shopping Interlagos e com o 29º Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas de Santo Amaro.

A ação tem como objetivo regularizar a situação civil de casais de comunidades vulneráveis, visando o fortalecimento do vínculo familiar e a realização do sonho daqueles que não possuem condições financeiras para arcar com os custos do casamento no civil. Os noivos não têm nenhuma despesa com a documentação e cerimônia.

Segundo a diretora geral dos CICs, Ilda Nascimento, o ato também busca resgatar a cidadania, o respeito e a autoestima dos casais que, por vezes, já mantêm relação estável há anos.

De 2005 até 2016, o CIC já realizou 5.303 uniões em cerimônias coletivas. Em 2015, 1065 casais regularizaram a situação civil, destacando-se as celebrações na Arena Corinthians (389) e no Shopping Interlagos (200). Neste ano, já foram realizadas cerimônias em São Miguel Paulista e Campinas, totalizando 124 casais atendidos.

Para se inscrever no programa é necessário ter 18 anos de idade e apresentar certidão de nascimento, de casamento com averbação de divórcio ou de óbito, se for o caso, RG e comprovante de endereço.

O CIC realiza reuniões com os noivos para verificar a documentação e, caso haja necessidade, solicita aos cartórios a emissão de segunda via das certidões para agilizar o andamento dos proclamas que demoram, em média, 90 dias.

O CIC

O Centro de Integração da Cidadania é um programa da Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania. Em cada unidade do CIC – são 16 atualmente, localizadas em regiões de grande vulnerabilidade social -, a população tem acesso a serviços de emissão de documentos, cursos profissionalizantes, núcleo de mediação de conflitos, orientação ao consumidor pelo Procon-SP, e acesso à justiça gratuita por meio da Defensoria Pública.