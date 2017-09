Jogos Escolares Paralímpicos garante vaga para Paralimpíadas Escolares

São Paulo recebe cerca de 300 atletas para os Jogos Escolares do Estado São Paulo (JEESP Paralímpico). O evento acontece em cinco dias, e vai revelar os representantes do estado paulista nas Paralimpíadas Escolares de novembro.

A seletiva estadual ocorre entre os dias 19 e 23 de setembro. Cerca de 300 atletas de escolas públicas e privadas devem participar. Os competidores vêm de 76 cidades paulistas e disputam 11 modalidades. São elas: atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, bocha, futebol de cinco, futebol de sete, goalball, judô, natação, tênis, tênis de mesa e voleibol.

As Paralimpíadas Escolares acontecerão no fim do ano, entre os dias 20 e 25 de novembro, também na capital paulista. Os jogos serão organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e realizados no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro.

“Ao realizarmos a etapa paralímpica do JEESP, buscamos formar novos nomes para o paradesporto nacional. E mais que isso, contribuir para que pessoas com deficiência de todo o País despertem para uma vida saudável, ativa e de total inclusão”, ressaltou o secretário de Esporte, Lazer e Juventude Paulo Maiurino.