Itapetininga recebe 6ª etapa dos Jogos Regionais dos Idosos

Primeira-dama Lu Alckmin participa, em Itapetininga, da cerimônia de abertura da 6ª etapa da 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (JORI)

A abertura oficial da 6ª etapa da 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (Jori) aconteceu na última quinta-feira (31) no ginásio “Ayrton Senna da Silva”, na cidade de Itapetininga, sede do evento. A cerimônia contou com a presença da presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp), Lu Alckmin.

Como parte da tradição, foram realizados desfiles das cidades participantes, juramento dos atletas, entrada da tocha e o fogo da pira olímpica, além dos pronunciamentos das autoridades envolvidas. Em seguida houve a apresentação das coreografias, abrindo oficialmente a competição.

A 21ª edição do Jori em Itapetininga terá participação de 54 municípios da 8ª Região esportiva do Estado de São Paulo. Os competidores têm idade mínima de 60 anos de idade e irão disputar as modalidades de Atletismo, Bocha, Buraco, Coreografia, Damas, Dança de Salão, Dominó, Malha, Natação, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Vôlei e Xadrez.

Site oficial

Para acompanhar tudo o que acontece na competição, acesse o site oficial da 21ª edição do Jori. Nele é possível conhecer a Programação Diária e Geral, Locais de Alojamento e Competição, Regulamento, Boletins, Informações do Município, Comitês Dirigente e Organizador, Imagens dos Jogos, além de Notícias relacionadas no período das disputas esportivas.

O Jori é um evento organizado pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP),em parceria com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), e Prefeitura de Itapetininga, através do Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.