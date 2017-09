IPT e Fiesp realizam seminário sobre competitividade nos negócios

Evento é gratuito e abordará as exigências técnicas para a expansão dos empreendimentos, com foco no comércio exterior

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) promovem, na próxima terça-feira (26), o seminário “Prepare sua Empresa para Atender Novos Mercados”. O evento fornecerá orientações sobre como qualificar tecnicamente produtos e superar exigências para expansão dos negócios.

O objetivo do projeto é estimular a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas, qualificando e expandindo os mercados para as indústrias iniciantes ou atuantes em comércio exterior. As inscrições, gratuitas, são realizadas pela internet.

A responsável pelo Núcleo de Atendimento Tecnológico à Micro e Pequena Empresa do IPT, Mari Tomita Katayama, apresentará as ferramentas do programa de apoio tecnológico aos empreendimentos para superar as exigências técnicas de mercados. O coordenador operacional do núcleo, João Carlos Martins Coelho, discutirá como qualificar tecnicamente os produtos para novos mercados.

Paulo César Brusqui de Almeida, da Investe SP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade), falará sobre o Projeto de Extensão Industrial Exportadora, uma das frentes de trabalho do SP Export, Programa Paulista de Apoio às Exportações.

A experiência do setor plástico na prospecção de novos mercados será destacada por Aleksander Richard de Assis, da Think Plastic Think Brazil, criado em dezembro de 2003 como um programa de incentivo à exportação do plástico transformado brasileiro. O encontro no auditório também contará com o depoimento de dois empresários: Carlos Alexandre Cello, gerente industrial da Cardal Eletro Metalúrgica, que fabrica aquecedores e duchas elétricas, e Carlos Eduardo Mazzoni Ristum, diretor da Rewood, que produz madeira plástica a partir de resíduos industriais e fibras.

Uma visita aos laboratórios do Projeto Unidades Móveis do IPT e ao Laboratório de Instalações Prediais e Saneamento encerrará o seminário.