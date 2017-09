IPq da USP promove debates sobre transtornos mentais

Iniciativa pioneira no Brasil, 6ª edição do “IPq Portas Abertas” estimula população a tratar abertamente sobre temas delicados do cotidiano

No próximo dia 29 de setembro, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP – Ipq realiza a 6ª edição do “IPq Portas Abertas”, iniciativa pioneira no Brasil coordenada pelo Prof. Wagner Gattaz.

Titular de psiquiatria da FMUSP e presidente do Instituto de Psiquiatria, Gattaz coordenou ação semelhante no Instituto de Saúde Mental da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que inspirou a atividade no Brasil.

A ação no dia 29 tem entrada gratuita e acontecerá das 8h30 às 17h, com mais de 160 palestras e outras atividades coordenadas por especialistas do IPq, que estarão à disposição da população para falar sobre o assunto.

O principal objetivo é chamar a atenção da sociedade para a importância de debater abertamente sobre os transtornos mentais. Segundo os especialistas, a informação é o caminho para a prevenção e o combate do estigma, a exemplo da campanha “Setembro Amarelo”, de prevenção ao suicídio.

Entre os temas a serem abordados, estão questões delicadas como ‘Transtorno de ansiedade generalizada (TAG)’, ‘Pânico e fobias’, ‘Cracolândia: o que o mundo nos ensina?’, ‘Amor e ciúme patológicos’, ‘Relação homem x mulher – os desafios desta construção’, ‘ Transtorno Borderline’, ‘Transtorno bipolar’, ‘ Tratando a agressividade na infância e adolescência’, ‘Síndrome de Burnout: quando a exaustão no trabalho vira doença’, ‘Obesidade na infância e adolescência’, ‘Tensão pré-menstrual e saúde mental’, entre outros.

Clique aqui para ver a programação completa da 6ª edição do “IPq Portas Abertas”.

Os interessados podem se inscrever e obter mais informações pelo site www.ipqhc.org.br ou pelos telefones (11) 26617288 e (11) 26616267.