IPEM-SP fiscaliza os radares das marginais Tietê e Pinheiros

Equipes do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo monitorou todos os equipamentos de controle de velocidade instalados nas vias



A marginal Tietê (na foto) e a marginal Pinheiros tiveram os radares fiscalizados pelo Ipem-SP

Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, os equipamentos precisam estar verificados pelo IPEM-SP

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), vinculado à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado, montou uma força tarefa para monitorar os radares de fiscalização de velocidade das avenidas marginais Pinheiros e Tietê, em São Paulo. Foram constituídas quatro equipes para fazer o trabalho, executado durante as noites e madrugadas de janeiro.

Segundo explicou o diretor de Metrologia Legal e Fiscalização do Ipem-SP, João Carlos Barbosa de Lima, os obstáculos da chuva e do mau tempo tiveram de ser superados para realizar o trabalho no prazo estabelecido.

Por força da Portaria Inmetro 544/2014, o Ipem-SP tem a tarefa obrigatória de fiscalizar todos os radares de velocidade existentes no Estado. Esse trabalho é feito uma vez por ano ou toda vez que o radar tiver que ser reparado.

Quem faz as vistorias são as equ

ipes do Ipem-SP, representantes das empresas fornecedoras dos equipamentos e agentes de trânsito. Cada operação demora em média 20 minutos. Quando o equipamento é aprovado, o instituto emite um certificado, válido por um ano. Em caso de reprovação a empresa fabricante é comunicada para corrigir o defeito apontado.