IPEM-SP: Pesquisa reprova cerca de 80% dos kits para bebês

Produtos com a composição inadequada podem ocasionar alergias aos bebês; é fundamental olhar a etiqueta e verificar a composição do produto

Para garantir que o consumidor adquira produtos que estão dentro das especificações, o IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), fiscalizou e coletou no comércio de pequeno, médio e grande porte da capital e Ibitinga, no interior paulista, os kits para bebês, utilizados nos berços, composto por lençol, fronha, edredom, protetor com cabeceira e laterais.

O órgão recebeu informações de fabricantes de tecido de que diversas confecções que produzem o chamado “Kit Bebê” divulgam os produtos de maior contato com a pele do bebê, como fronha e lençóis, são 100% algodão (fibra natural) o que não se provou por meio da fiscalização.

Após a coleta, feita pelas equipes de fiscalização, o material foi analisado em laboratório credenciado. Das 20 amostras coletadas, 16 (80%) foram reprovadas, apenas 4 era 100% composto por algodão. As demais, apenas indicaram na etiqueta, no entanto, continham quantidades elevadas de poliéster. O caso mais grave, foi a presença de quase 50% desse material.

Confira aqui lista dos fabricantes com produtos aprovados e reprovados

As amostras coletadas pertenciam a 18 empresas do Estado de São Paulo, com fabricantes de São Paulo e das cidades do interior: Ibitinga, Itápolis, Novo Horizonte e Tabatinga.

Para alguns bebês e até crianças e adultos, as alergias são apenas alguns dos problemas ocasionados por produtos inadequados, no caso, o poliéster, fibra sintética, derivada do petróleo. Um bebê coberto por um lençol com quase 50% de poliéster, como num dos casos, irá transpirar mais no calor, perdendo assim mais líquido, do que se estivesse coberto com um lençol com 100% algodão.

Para o superintendente do IPEM-SP, Guaracy Fontes Monteiro Filho, em alguns casos, os pais podem detectar uma alergia, e ao levar ao médico esse pode indicar algum tipo de medicamento sem no entanto imaginar que o problema teve origem na composição têxtil. ” A composição do tecido descrita de maneira errada na etiqueta é má fé do fabricante, diria que um tipo de fraude, valorizando o produto, encarecendo ao dizer que é 100% algodão e não é, podendo ocasionar problema na saúde do bebê” explicou.

Ao comprar as roupas para o bebê e os itens a serem utilizados, como os kits para berço, o consumidor deve se preocupar além da decoração, do efeito decorativo e do charme ao ambiente. É fundamental olhar a etiqueta e verificar a composição do produto.