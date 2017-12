IPEM-SP orienta consumidor no Mercadão de São Paulo

Para ajudar os consumidores a se protegerem de irregularidades e fraudes durante as compras, o IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) vai distribuir cartilhas educativas nesta terça (5) e quarta-feira (6), das 9h às 16h, no Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, localizado na Rua Cantareira, 306, centro da capital.

Durante a ação, equipes do IPEM-SP, inclusive, da Ouvidoria da instituição, estarão presentes para a entrega do “Guia Prático de Consumo”, que traz informações sobre a melhor forma de utilizar produtos, serviços e instrumentos, como balanças.

Entre as orientações estão dicas de verificar se há selo do Inmetro em brinquedos e eletrodomésticos, se o peso do prato de comida está correto em restaurantes ou ao comprar alimentos previamente pesados no supermercado, ficar de olho do taxímetro, entre outras situações corriqueiras.

IPEM-SP