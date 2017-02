Ipem-SP treina equipes do Paraná contra fraudes em postos

Profissional do Ipem-SP em operação de fiscalização em posto de combustíveis

Os especialistas em metrologia e qualidade e gestores do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) das regionais norte e oeste, Daniel Esteves e Fábio Mattenhauer, vão treinar colegas de equipes de fiscalização do Paraná para atuar contra fraudes em posto de combustíveis.

A iniciativa faz parte de um projeto de Diretoria de Metrologia Legal (Dimel) do Inmetro para a Rede Brasileira de Metrologia e Qualidade (RBMLQ), em parceria com o Ipem-SP e o Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom).

O treinamento alia atividades práticas e teóricas. Os profissionais do Ipem-SP acompanharam equipes do Ipem-PR durante operações de fiscalização na capital, Curitiba, e no município paranaense de São José dos Pinhais. Na ocasião, foram constatadas fraudes em dois postos de combustível.

Você também fiscaliza

Os consumidores devem ficar de olho para não serem enganados na hora de abastecer os seus veículos. O Guia Prático de Consumo do Ipem-SP ensina o que fazer em relação aos postos de combustíveis infratores.

O manual disponível pela internet também orienta o consumidor na hora de comprar produtos embalados, têxteis, eletrodomésticos e itens que devem trazer o solo do Inmetro e também quando utilizar balanças em supermercados, padarias, açougues e outros tipos de comércio.

Acesse aqui o Guia Prático de Consumo.