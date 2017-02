IPEM-SP: guia prático ajuda consumidor a fiscalizar o produto que ele consome

São orientações para diversas situações como, por exemplo, observar se a mercadoria possui o o selo do Inmetro

Para ajudar o consumidor a fiscalizar os produtos,o IPEM-SP criou um Guia Prático de Consumo que orienta em diversas situações, como, por exemplo, observar na hora da compra se os produtos embalados, seja têxtil ou eletrodomésticos, trazem o selo do Inmetro. Outra dica é utilizar as balanças disponíveis em supermercados, padarias, açougues e outros tipos de comércio sempre que for necessário.

Para o download do guia, clique aqui.

Sobre o IPEM-SP

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo é formado por especialistas e técnicos, e realiza, em todo o Estado de São Paulo, operações de fiscalizações rotineiras em balanças, bombas de combustíveis, medidores de pressão arterial, taxímetros, radares, capacetes de motociclistas, preservativos, cadeiras de carros para crianças, peças de roupa, cama, mesa e banho, botijões de gás, entre outros materiais.