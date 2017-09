IPEM-SP apreende brinquedos irregulares na Galeria Pagé, na capital

Com apoio da Polícia Militar, operação resultou em quase 40 mil itens confiscados por inconformidades com as normas do Inmetro





Operação do IPEM-SP resultou em quase 40 mil brinquedos apreendidos

Fiscais do IPEM-SP verificam brinquedos em área de comércio popular da capital

Brinquedos apreendidos não estavam em conformidade com as exigências de segurança do Inmetro

Fiscais do IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) apreenderam 39.788 brinquedos em ação realizada nesta terça-feira (26) na Galeria Pagé, na capital. Os itens não estavam em conformidade com as exigências de segurança do Inmetro.

A operação foi motivada pela proximidade do Dia das Crianças, quando muitas pessoas procuram a região de comércio popular em busca de presentes, especialmente brinquedos. Policiais militares acompanharam o trabalho dos fiscais.

O superintendente do IPEM-SP, Guaracy Fontes Monteiro Filho, destacou que o selo do Inmetro é a garantia de que a mercadoria está de acordo com as normas de segurança, devido aos testes realizados. “Indicação de faixa etária e instruções de uso descritas em português também são obrigatórias para evitar riscos às crianças”, afirmou.

De janeiro até o dia 22 de setembro de 2017, o IPEM-SP verificou 137.649 brinquedos, apreendeu 8.134, interditou 18 e reprovou 2.451 por falta de informação na embalagem. Ao todo, 2.033 estabelecimentos foram autuados. As empresas têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.