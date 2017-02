IPEM fiscaliza radares na zona leste da capital

Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo IPEM-SP

Com a proposta de averiguar se os radares de São Paulo, o IPEM realizou na manhã desta quinta-feira mais uma operação na Avenida Osvaldo Pucci, altura do número 555 e na sequência na Avenida João XXIII com a Avenida Monsenhor Antonio Castro, na zona leste da capital.

A aferição no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do IPEM-SP, equipe da empresa responsável pelo radar e agentes de trânsito. Para evitar acidentes, na ocasião fica impossibilitada a passagem na via pelos pedestres e veículos.

Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo IPEM-SP.

Como funciona?

Diariamente, o IPEM-SP verifica os radares de velocidade em todo o Estado de São Paulo. Conforme a Portaria Inmetro 544/2014, é obrigatória a aferição uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo.

Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro.