Intoxicação alimentar: Procon-SP dá dicas para quem vai comer fora de casa

Comer fora de casa é um hábito comum tanto para quem trabalha fora quanto para quem quer descobrir novos sabores. Para não ter problemas de intoxicação alimentar é importante estar atento às condições de higiene do local e o estado dos alimentos.

Para que o consumidor possa tomar medidas que preservem a sua saúde e segurança, o Procon-SP listou alguns cuidados para evitar o risco de contaminação em restaurantes, bares ou lanchonetes. Confira:

É importante verificar as condições de higiene

Observe todos os detalhes do ambiente com o intuito de reunir elementos que indiquem se o estabelecimento possui boas condições de limpeza. Uma visita à cozinha, ao banheiro e as condições de limpeza dos uniformes dos funcionários podem oferecer bons indícios se o local é seguro.

Se possível, faça uma busca na internet para saber mais sobre a opinião de outros consumidores que já frequentaram e avaliaram o local.

Para uma rápida inspeção confira alguns requisitos que não podem faltar:

– Confira se o estabelecimento está limpo e organizado

– Analise o estado do pano que está sendo usado pelo garçom para limpar a mesa

– Veja se o banheiro está limpo e sem lixo acumulado

– Observe se os atendentes que manipulam alimentos estão usando touca e se o uniforme está limpo e conservado

Quais alimentos devem ser evitados em bares e restaurantes?

As comidas em buffet, se não estiverem quentes ou refrigeradas, oferecem mais riscos de contaminação. De acordo com a Anvisa, os alimentos quentes devem ser submetidos à temperatura superior a 60ºC por, no máximo, 6 horas para boa conservação.

Principalmente em dias mais quentes, evite pedir pratos que contenham ovos, carnes mal passadas, crustáceos, maionese e molhos que possam estragar com facilidade. Se as temperaturas adequadas não forem respeitadas, os alimentos terão altas chances de ser alvo da proliferação de bactérias, tornando-os impróprios para o consumo.

Cuidados pessoais para prevenir a intoxicação alimentar

– Lave as mãos, principalmente antes de consumir algum alimento. Alguns microrganismos vivem por algumas horas em superfícies como mesas e maçanetas de portas. Evite também tocar os olhos, boca e nariz após contato com essas superfícies.

– Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos e copos;

– Beba muito líquido e prefira alimentos nutritivos;

– Tenha cuidado com as latas de bebida. Toda vez que pedir, pergunte se a lata foi lavada. Se possível, use canudo;

– Ao consumir gelo em bares e restaurantes, verifique se o mesmo apresenta-se como um cilindro ou cubo com uma abertura central, pois é um indício de que aquele produto foi produzido de forma industrial, seguindo normas de segurança.

Do Portal do Governo do Estado