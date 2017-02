Instituto de Pesca injeta R$ 4,7 milhões para alavancar pesquisas

A pesquisa em aquicultura no Estado de São Paulo ganhará mais fôlego com 27 novos tanques de diferentes dimensões. As ampliações serão no Centro Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio do Pescado Continental, do Instituto de Pesca (IP), coordenado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O valor investido nas melhorias soma R$ 4.713.530,94.

Em fase final, a construção é executada pela Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo (Codasp). Os tanques serão utilizados para aumentar as pesquisas em sanidade, manejo, genética, reprodução e criação de alevinos*.

“Esse investimento feito aqui é um esforço significativo do governador Geraldo Alckmin e que precisa dar resultados. Queremos que este seja um Centro dinâmico. Que realize atividades no auditório, receba piscicultores, oriente o manejo e leve esse dinamismo para a pesquisa”, pediu Arnaldo Jardim, secretário estadual da pasta da Agricultura.

Histórico

O Centro foi inaugurado em 2014 e tem capacidade de produção de 64,2 toneladas de pescado por ano. Anualmente desenvolve em média 72 ensaios sobre digestibilidade e desempenho zootécnico. O local também desenvolve seis ensaios biológicos por mês em sanidade e toxicidade. Faz ainda de 500 a 600 análises mensais de qualidade da água – além de realizar cursos e treinamentos nestas áreas.

São realizados ainda trabalhos de exigência nutricional e desempenho zootécnico de organismos aquáticos. Faz levantamento do valor biológico de ingredientes de diferentes origens (animal e vegetal) no desenvolvimento e na fisiologia de peixes, além de testar a toxicidade de produtos quimioterápicos, antibióticos e fitoterápicos, assim como a avalia a ação de seu potencial uso como medicamento, sanitizante ou pré-biótico.

*Alevinos é um termo usado para designar filhotes de peixes logo depois do nascimento.