Inscrições para cursos gratuitos na Univesp vão até 10 de julho

Quem deseja concorrer a uma das 10 mil vagas para os cursos de Engenharia de Produção, Engenharia de Computação, Licenciatura em Matemática e Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) tem até o dia 10 de julho para se inscrever.

O vestibular dos cursos superiores gratuitos a distância da Univesp, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), será realizado no dia 23 de julho (domingo), às 13 horas.

Não há limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 48. Os cursos são totalmente gratuitos e os alunos contarão com a assistência permanente de tutores, com orientação da Univesp.

As provas serão realizadas de forma presencial em polos localizados em diferentes cidades do Estado de São Paulo. No total, a instituição terá 60 cidades com polos, sendo grande parte deles fruto da parceria com as prefeituras.

Os cursos terão o padrão de qualidade das universidades públicas estaduais. Para se inscrever e obter mais informações, acesse o site da Univesp.