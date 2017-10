Imagine Brazil prorroga inscrições e oferece mais um prêmio

A organização do festival internacional Imagine Brazil anunciou a prorrogação das inscrições até a próxima sexta-feira (6). A competição, que chega à 3ª edição em território nacional, é voltada para jovens artistas e contempla a todos os gêneros musicais.

Criado pela Jeunesses Musicales International (JMI), maior ONG de música para jovens do mundo, o Imagine é realizado no País pela Organização Social de Cultura Amigos do Guri – gestora da maioria dos polos do Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. A versão estrangeira do Imagine ocorre em cerca de dez nações.

No Brasil, o concurso permite a participação de solistas ou grupos de até oito pessoas, entre 13 e 21 anos, residentes no Estado de São Paulo. Os interessados devem preencher um questionário pela internet.

Final

Além de valorizar a mistura de estilos, o festival incentiva o contato com diversas culturas e a troca de experiências. Os vencedores do Imagine Brazil ganham uma vaga na final internacional e participam de workshop preparatório que ajudará na disputa de 2018, na Europa, com todas as despesas pagas.

A pré-seleção faz parte da primeira rodada da competição e será feita por um comitê interno da Amigos do Guri e membros do Júri. Serão analisados os formulários de inscrição e a mídia MP3 enviados pelos artistas. Até 40 projetos serão contemplados para competir ao vivo nas semifinais, que ocorrerão entre outubro e novembro, nas cidades de São José do Rio Preto, Sertãozinho, Marília e Indaiatuba.

Cada semifinal classificará três finalistas. Nessas quatro fases eliminatórias, os participantes serão avaliados nos seguintes quesitos: qualidade musical e interpretação; comunicação e carisma; originalidade e repertório; e preparação.

O corpo de jurados será composto por quatro músicos profissionais brasileiros, um representante da Amigos do Guri e um membro da JMI (como presidente e moderador). Os especialistas escolherão doze finalistas nas semifinais regionais, que irão direto para a final, na cidade de São Paulo, em 2 de dezembro, de onde sairá o grande vitorioso do Imagine Brazil.

Profissionalismo

A diretora-executiva da Amigos do Guri, Alessandra Costa, destaca a importância da iniciativa. “O Imagine Brazil já é reconhecido como excelente porta de entrada para o mundo profissional da música e promove uma rica troca de experiências entre jovens de várias origens e estilos. Na terceira edição, acreditamos que os candidatos que vivenciaram as etapas em anos anteriores se empenharão ainda mais na busca por uma vaga e inspirarão novos músicos”.

Os doze escolhidos para a grande final contarão com vivências inéditas, workshops e master classes com profissionais da cena musical brasileira de diversas especialidades. Serão atividades voltadas ao desenvolvimento artístico, entre elas, gerenciamento de carreira, performance de palco, práticas coletivas de música e produção.

Quem vencer o Imagine Brazil 2017 receberá um prêmio de R$ 2 mil para investir na carreira artística e participará da final internacional do Imagine – com todas as despesas pagas pelo concurso –, concorrendo com vencedores de vários países. Vencedora da primeira edição brasileira, em 2015, a banda de heavy metal Sephion competiu em 2016 com grupos de vários países, na Croácia.

O trio Retrato Brasileiro ganhou a segunda edição do concurso. Para eles, o Imagine abriu as portas para uma carreira profissional. “Até a primeira fase da competição, nós não tínhamos nos apresentado em público. Era tudo novo e ver a recepção da plateia e do júri foi a melhor coisa que podia ter acontecido. A partir daquele momento, começamos a ver o nosso trabalho de outra maneira, profissional e musicalmente”, disse Gabriel Peregrino, um dos integrantes do trio que garantiu a vaga para a final internacional, que ocorrerá em novembro, na Holanda.