Hospital em Mogi adota método para reduzir exames médicos

O método propõe o resgate de procedimentos de maior proximidade com o paciente

O Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, unidade da Secretaria da Saúde do Estado localizada no município de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, passou a adotar este ano o método internacional Choosing Wisely, que propõe a reflexão dos profissionais da área médica para reduzir potenciais danos a pacientes.

O método, implantado na unidade que é gerenciada em parceria com a Associação Paulista para o Desenvolvimento para a Medicina (APDM), propõe o resgate de procedimentos de maior proximidade com o paciente. Os reflexos de sua adoção se traduziram na melhoria da qualidade e na redução de exames desnecessários. Um exemplo dos resultados obtidos está na queda de 50% nas solicitações de exames de imagem no Pronto Socorro da unidade.

Com a adoção do Choosing Wisely, os procedimentos cirúrgicos passaram a ter maior agilidade, com a priorização de exames fundamentais e eliminação dos desnecessários. Como resultado, o número de cirurgias aumentou em 45%, no período de um ano. O total de procedimentos cirúrgicos mensais que eram de 415, em janeiro de 2016, subiram para 600 em dezembro do mesmo ano.

Os pacientes ganharam em segurança porque ficaram menos expostos a tratamentos desnecessários e os médicos passaram a ter mais conhecimento sobre a condição dos pacientes.

O hospital também passou a estimular hábitos de vida saudável com atividades promovidas pela campanha Choosing Wisely, como forma de sensibilizar os seus colaboradores para a necessidade de se adotar medidas de melhoria da qualidade de vida.