HC-FMUSP promove campanha para incentivar doação de órgãos

Ação acontece no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos (27/9) e terá médicos e pacientes esclarecendo dúvidas da população

Na próxima quarta-feira (27), quando é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, o Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP promoverá campanha para incentivar a doação de órgãos.

Das 10h às 15h, médicos e residentes, pacientes transplantados e pacientes na fila de um transplante e profissionais da OPO – Organização de Procura de Órgãos irão esclarecer dúvidas da população sobre a importância da doação para a sobrevida de doentes que dependem do transplante.

Também serão distribuídos material educativo para maior conscientização e disseminação da informação e fitinhas na cor verde, símbolo da doação.

A ação acontecerá em frente ao Prédio dos Ambulatórios, à Av. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, próximo à Estação Clínicas do Metrô.

Em 2016, o Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP realizou 518 transplantes, sendo 195 de rim, 117 de medula óssea, 101 de fígado, 94 de córnea e 11 de pâncreas.

No entanto, o número de pacientes na lista de espera é grande. Em São Paulo, por exemplo, quase metade dos pacientes que precisam de um transplante de fígado morre durante a espera pelo órgão.

Para ser doador não é necessário deixar documento por escrito. Basta autorização dos familiares, após o diagnóstico de morte encefálica.

A campanha é coordenada pelas unidades de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo e de Gastroenterologia e Hepatologia Clínica, OPO – Organização de Procura de Órgãos do HC-FMUSP, com apoio da ONG Viva Transplante.