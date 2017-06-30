Governo repassa mais R$ 20,5 milhões para 135 municípios paulistas

Lote autorizado por Alckmin nesta sexta-feira (30) contempla 61 convênios na área da Saúde, totalizando R$ 34 milhões neste semestre

sex, 30/06/2017 - 17h51 | Do Portal do Governo

Um total de 135 municípios paulistas e entidades foram contemplados com 159 convênios assinados pelo governador Geraldo Alckmin nesta sexta-feira (30), em evento no Palácio dos Bandeirantes. Divididos por cinco secretarias, são R$ 20,5 milhões de investimentos no 6º lote do ano.

Dos 159 convênios, 96 são da Casa Civil para 88 municípios, num total de R$ 15,5 milhões; 61 da Saúde para 56 municípios, com R$ 5,6 milhões em recursos; um da Casa Militar/Defesa Civil no valor de R$ 230 mil; um de Esporte, Lazer e Juventude de R$ 100 mil; e um da Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 80 mil reais.

“Hoje nós assinamos convênios com prefeituras e inúmeras entidades assistenciais, a maioria Santas Casas de Misericórdia. São recursos transferidos ao que é mais importante que é o governo local, para asfalto, para esporte, para a cultura, para a infraestrutura e para a saúde, descentralizar, trabalhar junto da nossa população”, disse Alckmin.

Entre os convênios da Casa Civil, a cidade de Glicério receberá R$ 308 mil reais para aquisição de uma pá carregadeira; já os municípios de Capão Bonito (recapeamento de vias públicas), Americana, José Bonifácio, Penápolis, Rio Claro e Santa Isabel (estes últimos para obras de infraestrutura), receberão cada um R$ 300 mil reais.

“Os recursos são para obras de infraestrutura e reformas, aquisição de equipamentos, custeio de hospitais, ambulâncias para transporte de pacientes, equipamentos de esporte e lazer. Investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, uma importante parceria do Estado com os municípios”, falou o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.

O município de Monte Mor, a 127 quilômetros da capital paulista, receberá R$ 370 mil reais em dois convênios, sendo um para reforma de praça (R$ 70 mil), e o outro para obras de infraestrutura. Peruíbe, no litoral sul, também assinará dois convênios num total de R$ 400 mil, sendo R$ 300 mil para construção de uma pista de skate e R$ 100 mil para reforma do Centro Comunitário do Caraminguava.

O convênio da Casa Militar/Defesa Civil será com o município de Palmeira D´Oeste, no valor de R$ 230 mil reais, para construção de uma ponte.

“Somos servidores do povo. Nossa tarefa é melhorar a qualidade de vida da população. O povo nos deu instrumentos para fazermos o máximo com os recursos públicos e beneficiar quem mais precisa, promover o desenvolvimento, o bem estar e as regras de convivência em sociedade”, ressaltou o governador na abertura do evento.

Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 545 convênios com 478 municípios, totalizando R$ 79,2 milhões em investimentos.

Confira as demais cidades atendidas neste lote no quadro abaixo:

Município Interessado Origem Objeto
ÁGUAS DE SÃO PEDRO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
AMERICANA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
AMÉRICO BRASILIENSE PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
ANDRADINA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
APARECIDA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
APIAÍ PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
AREIÓPOLIS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
ARIRANHA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRURA
ARUJÁ PREFEITURA CASA CIVIL REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO RODRIGO BARRETO
ASSIS PREFEITURA CASA CIVIL REFORMA DA PRAÇA LEONOR MENDES DE BARROS
AURIFLAMA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SAÚDE CUSTEIO
AURIFLAMA PREFEITURA SAÚDE AMBULÂNCIA
AVARÉ PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
AVARÉ PREFEITURA SAÚDE AMBULÂNCIA
BADY BASSITT PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
BADY BASSITT PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
BARIRI IRMANDADE SANTA CASA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
BARRINHA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
BARRINHA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
BARRINHA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
BAURU PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
BAURU PREFEITURA SELJ CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
BIRIGUI PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
BIRIGUI IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SAÚDE CUSTEIO
BOA ESPERANÇA DO SUL PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
BROTAS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
CABREÚVA PREFEITURA CASA CIVIL REFORMA DA PRAÇA
CAÇAPAVA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
CAÇAPAVA PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
CAÇAPAVA PREFEITURA SAÚDE CUSTEIO
CACONDE IRMANDADE DE MISERICÓRDIA SAÚDE CUSTEIO
CAIEIRAS PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS
CAMPINAS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
CÂNDIDO MOTA PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
CÂNDIDO MOTA SANTA CASA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ARCO CIRURGICO
CAPÃO BONITO PREFEITURA CASA CIVIL RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
CAPIVARI PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
CAPIVARI PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
CEDRAL PREFEITURA CASA CIVIL CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO JD. GALANTE
CERQUILHO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
CERQUILHO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
CERQUILHO SANTA CASA DE CERQUILHO SAÚDE CUSTEIO
CESÁRIO LANGE PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRURA NO DISTRITO DE FAZENDA VELHA
CHAVANTES PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
CONCHAS PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CRUZEIRO PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CUBATÃO PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN
CUNHA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
DESCALVADO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
DESCALVADO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO SAÚDE CUSTEIO
DIRCE REIS PREFEITURA CASA CIVIL REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO
DOURADO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
DUARTINA STA CASA DE MISERICÓRDIA SAÚDE CUSTEIO
ESPÍRITO SANTO DO TURVO PREFEITURA SAÚDE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA PREFEITURA SAÚDE EQUIPAMENTOS
FERNANDÓPOLIS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
FLÓRIDA PAULISTA PREFEITURA CASA CIVIL ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FRANCA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
FRANCISCO MORATO PREFEITURA SAÚDE REFOMRA A INVESTIMENTO DA PARAUPA
GLICÉRIO PREFEITURA CASA CIVIL AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA
GUAPIAÇU PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
GUAPIARA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
GUARARAPES PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
GUARATINGUETÁ PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
GUAREÍ PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
GUARIBA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
GUARUJÁ PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN
GUARULHOS ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSÉ MARIA SAÚDE CUSTEIO
GUZOLÂNDIA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
HORTOLÂNDIA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
IBIÚNA PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS
IPAUSSU SANTA CASA SAÚDE CUSTEIO
IPEÚNA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
IPORANGA PREFEITURA CASA CIVIL RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SERRA
ITAÍ PREFEITURA SAÚDE CONSTRUÇÃO EQUOTERAPIA
ITANHAÉM PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN
ITAPEVI PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS
ITAPIRA PREFEITURA CASA CIVIL ROLO COMPACTADOR + ACESSÓRIOS
ITÁPOLIS PREFEITURA SAÚDE CUSTEIO
ITARIRI PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
ITATINGA PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE  DE PACIENTES
ITIRAPINA PREFEITURA SAÚDE CUSTEIO
ITU PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
ITUPEVA PREFEITURA CASA CIVIL RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
JOANÓPOLIS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
JOSÉ BONIFÁCIO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
LIMEIRA PREFEITURA SAÚDE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
LUCIANÓPOLIS PREFEITURA SAÚDE CUSTEIO
MACATUBA PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MAIRINQUE PREFEITURA CASA CIVIL REFORMA DE PRAÇA
MANDURI PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
MATÃO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
MAUÁ PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
MIGUELÓPOLIS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
MIRASSOL PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
MONGAGUÁ PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN
MONTE MOR PREFEITURA CASA CIVIL REFORMA DA PRAÇA
MONTE MOR PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
NHANDEARA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
NOVA EUROPA PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
OLÍMPIA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
ORLÂNDIA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
OURINHOS PREFEITURA SAÚDE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
OURINHOS PREFEITURA SAÚDE EQUIPAMENTOS
PALMEIRA D’OESTE PREFEITURA DEFESA CIVIL CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO
PAULICÉIA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
PEDRANÓPOLIS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
PENÁPOLIS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
PEREIRAS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
PERUÍBE PREFEITURA CASA CIVIL REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CARAMINGUAVA
PERUÍBE PREFEITURA CASA CIVIL CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
PERUÍBE PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VAN
PIRAPOZINHO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
PITANGUEIRAS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
PITANGUEIRAS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
POLONI PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
PONTAL PREFEITURA CASA CIVIL REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO NO DISTRITO DE CANDIA
PORTO FERREIRA PREFEITURA SAÚDE CUSTEIO
PRATÂNIA PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PRESIDENTE EPITÁCIO PREFEITURA SAÚDE AMBULÂNCIA
PRESIDENTE PRUDENTE PREFEITURA CASA CIVIL PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO AMELIÓPOLIS
RIO CLARO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
RIO DAS PEDRAS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
RUBINÉIA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SANTA FÉ DO SUL PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SANTA FÉ DO SUL PREFEITURA SEADS EQUIPAMENTOS
SANTA ISABEL PREFEITURA CASA CIVIL PAVIMENTAÇÃO DA R. ISMAEL CORREA NA BAIRRO ELDORADO
SANTA ISABEL PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SANTA ISABEL PREFEITURA SAÚDE AMBULÂNCIA
SANTO ANDRÉ PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SANTOS PREFEITURA CASA CIVIL REFORMA DO CODEVIDA
SÃO FRANCISCO PREFEITURA SAÚDE CUSTEIO
SÃO JOSÉ DO BARREIRO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEITURA SAÚDE CUSTEIO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CENTRO DE P´REVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIA DE VISÃO PROVISÃO SAÚDE CUSTEIO
SÃO MANUEL PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SÃO PAULO IBCC SAÚDE CUSTEIO
SÃO PAULO ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE SAÚDE CUSTEIO
SÃO PEDRO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SÃO ROQUE PREFEITURA CASA CIVIL PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA – BAIRRO SÃO JOÃO NOVO
SÃO SEBASTIÃO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SERRA NEGRA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SERTÃOZINHO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SILVEIRAS PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
SOCORRO PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SOROCABA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
SOROCABA GPACI SAÚDE CUSTEIO
TABAPUÃ PREFEITURA SAÚDE VEÍCULO
TAGUAÍ PREFEITURA SAÚDE AMBULÂNCIA
TAQUARITINGA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
TAQUARIVAÍ PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
TIETÊ STA CASA DE MISERICÓRDIA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
TORRINHA PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
UBATUBA PREFEITURA CASA CIVIL CALÇAMENTO DA TRAVESSA OLARIA NA PRAÇA MATRIZ – BAIRRO DA ESTUFA I
UBATUBA PREFEITURA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
VALINHOS PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA
VALPARAÍSO PREFEITURA CASA CIVIL AQUISIÇÃO DE MINI RETRO ESCAVADEIRA
VERA CRUZ PREFEITURA SAÚDE AMBULÂNCIA
VOTORANTIM PREFEITURA CASA CIVIL INFRAESTRUTURA