Governo repassa mais R$ 20,5 milhões para 135 municípios paulistas

Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 545 convênios com 478 municípios, totalizando R$ 79,2 milhões em investimentos

Um total de 135 municípios paulistas e entidades foram contemplados com 159 convênios assinados pelo governador Geraldo Alckmin

Divididos por cinco secretarias, são R$ 20,5 milhões de investimentos no 6º lote do ano

“São investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, uma importante parceria do Estado com os municípios”, disse o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira

Cerimônia de assinatura de convênios aconteceu no Palácio dos Bandeirantes

Os 159 convênios foram divididos em cinco secretarias de Estado

Um total de 135 municípios paulistas e entidades foram contemplados com 159 convênios assinados pelo governador Geraldo Alckmin nesta sexta-feira (30), em evento no Palácio dos Bandeirantes. Divididos por cinco secretarias, são R$ 20,5 milhões de investimentos no 6º lote do ano.

Dos 159 convênios, 96 são da Casa Civil para 88 municípios, num total de R$ 15,5 milhões; 61 da Saúde para 56 municípios, com R$ 5,6 milhões em recursos; um da Casa Militar/Defesa Civil no valor de R$ 230 mil; um de Esporte, Lazer e Juventude de R$ 100 mil; e um da Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 80 mil reais.

“Hoje nós assinamos convênios com prefeituras e inúmeras entidades assistenciais, a maioria Santas Casas de Misericórdia. São recursos transferidos ao que é mais importante que é o governo local, para asfalto, para esporte, para a cultura, para a infraestrutura e para a saúde, descentralizar, trabalhar junto da nossa população”, disse Alckmin.

Entre os convênios da Casa Civil, a cidade de Glicério receberá R$ 308 mil reais para aquisição de uma pá carregadeira; já os municípios de Capão Bonito (recapeamento de vias públicas), Americana, José Bonifácio, Penápolis, Rio Claro e Santa Isabel (estes últimos para obras de infraestrutura), receberão cada um R$ 300 mil reais.

“Os recursos são para obras de infraestrutura e reformas, aquisição de equipamentos, custeio de hospitais, ambulâncias para transporte de pacientes, equipamentos de esporte e lazer. Investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, uma importante parceria do Estado com os municípios”, falou o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.

O município de Monte Mor, a 127 quilômetros da capital paulista, receberá R$ 370 mil reais em dois convênios, sendo um para reforma de praça (R$ 70 mil), e o outro para obras de infraestrutura. Peruíbe, no litoral sul, também assinará dois convênios num total de R$ 400 mil, sendo R$ 300 mil para construção de uma pista de skate e R$ 100 mil para reforma do Centro Comunitário do Caraminguava.

O convênio da Casa Militar/Defesa Civil será com o município de Palmeira D´Oeste, no valor de R$ 230 mil reais, para construção de uma ponte.

“Somos servidores do povo. Nossa tarefa é melhorar a qualidade de vida da população. O povo nos deu instrumentos para fazermos o máximo com os recursos públicos e beneficiar quem mais precisa, promover o desenvolvimento, o bem estar e as regras de convivência em sociedade”, ressaltou o governador na abertura do evento.

Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 545 convênios com 478 municípios, totalizando R$ 79,2 milhões em investimentos.

Confira as demais cidades atendidas neste lote no quadro abaixo: