Governo repassa mais R$ 20,5 milhões para 135 municípios paulistas

- Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 545 convênios com 478 municípios, totalizando R$ 79,2 milhões em investimentos
- Um total de 135 municípios paulistas e entidades foram contemplados com 159 convênios assinados pelo governador Geraldo Alckmin
- Divididos por cinco secretarias, são R$ 20,5 milhões de investimentos no 6º lote do ano
- “São investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, uma importante parceria do Estado com os municípios”, disse o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira
- Cerimônia de assinatura de convênios aconteceu no Palácio dos Bandeirantes
- Os 159 convênios foram divididos em cinco secretarias de Estado
Um total de 135 municípios paulistas e entidades foram contemplados com 159 convênios assinados pelo governador Geraldo Alckmin nesta sexta-feira (30), em evento no Palácio dos Bandeirantes. Divididos por cinco secretarias, são R$ 20,5 milhões de investimentos no 6º lote do ano.
Dos 159 convênios, 96 são da Casa Civil para 88 municípios, num total de R$ 15,5 milhões; 61 da Saúde para 56 municípios, com R$ 5,6 milhões em recursos; um da Casa Militar/Defesa Civil no valor de R$ 230 mil; um de Esporte, Lazer e Juventude de R$ 100 mil; e um da Assistência e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 80 mil reais.
“Hoje nós assinamos convênios com prefeituras e inúmeras entidades assistenciais, a maioria Santas Casas de Misericórdia. São recursos transferidos ao que é mais importante que é o governo local, para asfalto, para esporte, para a cultura, para a infraestrutura e para a saúde, descentralizar, trabalhar junto da nossa população”, disse Alckmin.
Entre os convênios da Casa Civil, a cidade de Glicério receberá R$ 308 mil reais para aquisição de uma pá carregadeira; já os municípios de Capão Bonito (recapeamento de vias públicas), Americana, José Bonifácio, Penápolis, Rio Claro e Santa Isabel (estes últimos para obras de infraestrutura), receberão cada um R$ 300 mil reais.
“Os recursos são para obras de infraestrutura e reformas, aquisição de equipamentos, custeio de hospitais, ambulâncias para transporte de pacientes, equipamentos de esporte e lazer. Investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, uma importante parceria do Estado com os municípios”, falou o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira.
O município de Monte Mor, a 127 quilômetros da capital paulista, receberá R$ 370 mil reais em dois convênios, sendo um para reforma de praça (R$ 70 mil), e o outro para obras de infraestrutura. Peruíbe, no litoral sul, também assinará dois convênios num total de R$ 400 mil, sendo R$ 300 mil para construção de uma pista de skate e R$ 100 mil para reforma do Centro Comunitário do Caraminguava.
O convênio da Casa Militar/Defesa Civil será com o município de Palmeira D´Oeste, no valor de R$ 230 mil reais, para construção de uma ponte.
“Somos servidores do povo. Nossa tarefa é melhorar a qualidade de vida da população. O povo nos deu instrumentos para fazermos o máximo com os recursos públicos e beneficiar quem mais precisa, promover o desenvolvimento, o bem estar e as regras de convivência em sociedade”, ressaltou o governador na abertura do evento.
Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 545 convênios com 478 municípios, totalizando R$ 79,2 milhões em investimentos.
Confira as demais cidades atendidas neste lote no quadro abaixo:
|Município
|Interessado
|Origem
|Objeto
|ÁGUAS DE SÃO PEDRO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|AMERICANA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|AMÉRICO BRASILIENSE
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|ANDRADINA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|APARECIDA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|APIAÍ
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|AREIÓPOLIS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|ARIRANHA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRURA
|ARUJÁ
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|REFORMA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO RODRIGO BARRETO
|ASSIS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|REFORMA DA PRAÇA LEONOR MENDES DE BARROS
|AURIFLAMA
|IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|AURIFLAMA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AMBULÂNCIA
|AVARÉ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
|AVARÉ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AMBULÂNCIA
|BADY BASSITT
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|BADY BASSITT
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|BARIRI
|IRMANDADE SANTA CASA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|BARRINHA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|BARRINHA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|BARRINHA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|BAURU
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
|BAURU
|PREFEITURA
|SELJ
|CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
|BIRIGUI
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|BIRIGUI
|IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|BOA ESPERANÇA DO SUL
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
|BROTAS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|CABREÚVA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|REFORMA DA PRAÇA
|CAÇAPAVA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|CAÇAPAVA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
|CAÇAPAVA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|CACONDE
|IRMANDADE DE MISERICÓRDIA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|CAIEIRAS
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS
|CAMPINAS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|CÂNDIDO MOTA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
|CÂNDIDO MOTA
|SANTA CASA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – ARCO CIRURGICO
|CAPÃO BONITO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
|CAPIVARI
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|CAPIVARI
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|CEDRAL
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO JD. GALANTE
|CERQUILHO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|CERQUILHO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|CERQUILHO
|SANTA CASA DE CERQUILHO
|SAÚDE
|CUSTEIO
|CESÁRIO LANGE
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRURA NO DISTRITO DE FAZENDA VELHA
|CHAVANTES
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|CONCHAS
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|CRUZEIRO
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|CUBATÃO
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VAN
|CUNHA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|DESCALVADO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|DESCALVADO
|IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO
|SAÚDE
|CUSTEIO
|DIRCE REIS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO
|DOURADO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|DUARTINA
|STA CASA DE MISERICÓRDIA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|ESPÍRITO SANTO DO TURVO
|PREFEITURA
|SAÚDE
|VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
|EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|EQUIPAMENTOS
|FERNANDÓPOLIS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|FLÓRIDA PAULISTA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|FRANCA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|FRANCISCO MORATO
|PREFEITURA
|SAÚDE
|REFOMRA A INVESTIMENTO DA PARAUPA
|GLICÉRIO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA
|GUAPIAÇU
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|GUAPIARA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|GUARARAPES
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|GUARATINGUETÁ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
|GUAREÍ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|GUARIBA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|GUARUJÁ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VAN
|GUARULHOS
|ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JESUS JOSÉ MARIA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|GUZOLÂNDIA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|HORTOLÂNDIA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|IBIÚNA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS
|IPAUSSU
|SANTA CASA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|IPEÚNA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|IPORANGA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SERRA
|ITAÍ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|CONSTRUÇÃO EQUOTERAPIA
|ITANHAÉM
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VAN
|ITAPEVI
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS
|ITAPIRA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|ROLO COMPACTADOR + ACESSÓRIOS
|ITÁPOLIS
|PREFEITURA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|ITARIRI
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
|ITATINGA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
|ITIRAPINA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|ITU
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|ITUPEVA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE
|JOANÓPOLIS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|JOSÉ BONIFÁCIO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|LIMEIRA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|EQUIPAMENTOS MÉDICOS
|LUCIANÓPOLIS
|PREFEITURA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|MACATUBA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|MAIRINQUE
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|REFORMA DE PRAÇA
|MANDURI
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|MATÃO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|MAUÁ
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|MIGUELÓPOLIS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
|MIRASSOL
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|MONGAGUÁ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VAN
|MONTE MOR
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|REFORMA DA PRAÇA
|MONTE MOR
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|NHANDEARA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|NOVA EUROPA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
|OLÍMPIA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|ORLÂNDIA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
|OURINHOS
|PREFEITURA
|SAÚDE
|VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
|OURINHOS
|PREFEITURA
|SAÚDE
|EQUIPAMENTOS
|PALMEIRA D’OESTE
|PREFEITURA
|DEFESA CIVIL
|CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO
|PAULICÉIA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|PEDRANÓPOLIS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|PENÁPOLIS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|PEREIRAS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|PERUÍBE
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CARAMINGUAVA
|PERUÍBE
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
|PERUÍBE
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VAN
|PIRAPOZINHO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|PITANGUEIRAS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|PITANGUEIRAS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|POLONI
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|PONTAL
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|REFORMA DA PRAÇA SÃO PEDRO NO DISTRITO DE CANDIA
|PORTO FERREIRA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|PRATÂNIA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|PRESIDENTE EPITÁCIO
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AMBULÂNCIA
|PRESIDENTE PRUDENTE
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO AMELIÓPOLIS
|RIO CLARO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|RIO DAS PEDRAS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|RUBINÉIA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SANTA FÉ DO SUL
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SANTA FÉ DO SUL
|PREFEITURA
|SEADS
|EQUIPAMENTOS
|SANTA ISABEL
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|PAVIMENTAÇÃO DA R. ISMAEL CORREA NA BAIRRO ELDORADO
|SANTA ISABEL
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SANTA ISABEL
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AMBULÂNCIA
|SANTO ANDRÉ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|SANTOS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|REFORMA DO CODEVIDA
|SÃO FRANCISCO
|PREFEITURA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|SÃO JOSÉ DO BARREIRO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
|PREFEITURA
|SAÚDE
|CUSTEIO
|SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
|CENTRO DE P´REVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIENCIA DE VISÃO PROVISÃO
|SAÚDE
|CUSTEIO
|SÃO MANUEL
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SÃO PAULO
|IBCC
|SAÚDE
|CUSTEIO
|SÃO PAULO
|ASSOCIAÇÃO CRUZ VERDE
|SAÚDE
|CUSTEIO
|SÃO PEDRO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SÃO ROQUE
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA – BAIRRO SÃO JOÃO NOVO
|SÃO SEBASTIÃO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SERRA NEGRA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SERTÃOZINHO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SILVEIRAS
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
|SOCORRO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SOROCABA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|SOROCABA
|GPACI
|SAÚDE
|CUSTEIO
|TABAPUÃ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|VEÍCULO
|TAGUAÍ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AMBULÂNCIA
|TAQUARITINGA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|TAQUARIVAÍ
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|TIETÊ
|STA CASA DE MISERICÓRDIA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|TORRINHA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|UBATUBA
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|CALÇAMENTO DA TRAVESSA OLARIA NA PRAÇA MATRIZ – BAIRRO DA ESTUFA I
|UBATUBA
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
|VALINHOS
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA
|VALPARAÍSO
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|AQUISIÇÃO DE MINI RETRO ESCAVADEIRA
|VERA CRUZ
|PREFEITURA
|SAÚDE
|AMBULÂNCIA
|VOTORANTIM
|PREFEITURA
|CASA CIVIL
|INFRAESTRUTURA