Metrô e Poupatempo recebem prêmios do Instituto Datafolha

Metrô e Poupatempo venceram a pesquisa ‘O Melhor de SP – Serviços’, do Instituto Datafolha

Governador Geraldo Alckmin explica projetos do Metrô para representantes do Instituto Datafolha

Entre as opções de transportes oferecidas na capital, o Metrô foi o preferido de 57% dos paulistanos

Representantes do Metrô recebem o prêmio de ‘Melhor Transporte Público’ da cidade de São Paulo

Desde a inauguração, em 1997, o Poupatempo já prestou mais de 537 milhões de atendimentos

Diretoria da Prodesp, que administra o Poupatempo, recebe o prêmio de ‘Melhor Serviço Público’

Geraldo Alckmin recebe prêmios do diretor executivo do Instituto Datafolha, Marcelo Benez

Desde o início da pesquisa, Poupatempo e Metrô foram escolhidos os preferidos em São Paulo

O Grupo Folha concedeu os prêmios de ‘Melhor Serviço Público’ e ‘Melhor Transporte Público’ ao Poupatempo e ao Metrô, respectivamente. Ambos foram vencedores na pesquisa ‘O Melhor de SP – Serviços’, realizada pelo Instituto Datafolha, que enviou representantes ao Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta-feira (30), para serem recebidos pelo governador Geraldo Alckmin.

Nos últimos três anos, desde o início do levantamento, o Poupatempo e o Metrô foram escolhidos pelos paulistanos os preferidos na área de serviço e transporte público da cidade de São Paulo.

O Poupatempo sempre apareceu como o ‘melhor Serviço Público de São Paulo’. Entre as opções de transportes oferecidas na capital, o modal metroviário foi o preferido de 57% dos paulistanos.

“É uma satisfação receber esse prêmio, resultado do esforço de mais de 13 mil colaboradores do Poupatempo, de modo a oferecer comodidade e prestar o melhor serviço à população”, destaca Ilídio Machado, diretor de Serviços ao Cidadão da Prodesp – Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, que administra o Poupatempo.

Para melhorar cada vez mais o atendimento ao cidadão, Machado destaca a constante evolução do serviço. “Tecnologias e uma série de inovações são implementadas para que o programa continue agindo de acordo com os objetivos”, completou.

Poupatempo



Criado há 20 anos pelo então governador Mario Covas para desburocratizar a vida dos cidadãos, o Poupatempo tem 72 unidades que prestam mais de 180 mil atendimentos por dia. No início deste ano, outra pesquisa de satisfação com usuários do Poupatempo, feito pelo instituto Praxian, apontou índice recorde de avaliação positiva, com 99% de ótimo e bom.

O levantamento do Datafolha reforça a imagem de excelência do Poupatempo na prestação de serviços. Melhorias no projeto foram implantadas nos últimos anos, com investimento em canais eletrônicos de atendimento e um sistema de agendamento prévio, que garante o atendimento do cidadão na hora marcada.

Entre as novidades para facilitar a vida de quem precisa tirar ou renovar documentos estão aplicativos de informações e agendamento, equipamentos de autoatendimento e um atendente virtual, o Poupinha, que interage com os usuários por meio de chat.

Este ano, o Poupatempo concluiu a implantação da coleta biométrica em todas as unidades. Com isso, ninguém mais precisa levar fotos 3×4 para tirar o RG. A coleta da assinatura, foto e digitais são feitos eletronicamente. A praticidade de resolver vários problemas no mesmo lugar é a chave do sucesso do programa.

O Poupatempo é administrado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp e, desde a inauguração do primeiro posto, na Praça da Sé, em 1997, já prestou mais de 537 milhões de atendimentos.

Metrô



O resultado da pesquisa Datafolha vem ao encontro de avaliações internacionais recentes que destacam a Companhia do Metropolitano de São Paulo. Em 2014, o Metrô foi considerado o melhor sistema das Américas, pelo alto índice de confiança, segurança e regularidade, pela “The Metro Awards”, principal premiação estrangeira do setor.

A rede de televisão norte-americana CNN também premiou o modal metroviário paulista como um dos 10 melhores de todo o mundo, em 2012. Adicionalmente, por ser totalmente acessível e pelo trabalho junto ao público idoso e com deficiência, a União Internacional de Transportes Públicos (UITP) elegeu o Metrô vencedor da categoria ‘Serviços a Clientes’, em congresso realizado em Milão, em 2015.

Responsável por transportar quatro milhões de pessoas todos os dias, a rede de metrô atende a capital paulista com 78,3 quilômetros de extensão e 68 estações. Os trens que operam nas seis linhas realizam quase 3,5 mil viagens diárias, percorrendo 60 mil km.

Pela rede, é possível acessar 22 municípios da Grande São Paulo, através da integração gratuita com os trens da CPTM. Para aumentar o conforto dos passageiros e oferecer mais opções de deslocamento, o Metrô investe na renovação de sua frota de trens, com 93% das composições novas ou modernizadas, e no crescimento da malha, com a construção e ampliação das linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 15-Prata e 17-Ouro, acrescentando 33 km e 33 estações aos ramais.