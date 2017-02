Governo do Estado oferece ajuda a quem deseja parar de fumar

Fachada do Cratod em São Paulo: Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (Caps AD)

Cratod oferece diversos tratamentos a dependentes de tabaco, álcool e outras drogas

A nicotina e as substâncias contidas no cigarro e em derivados como o charuto, cachimbo, cigarro de palha, fumo de rolo ou narguilé, são responsáveis por provocar até 50 tipos de doenças, segundo a Organização Mundial da Saúde. Entre as mais graves e mortais estão o câncer e o infarto.

Parar de fumar exige muita força de vontade e empenho. Mas, para quem se torna dependente do tabaco, isso não é suficiente para largar o vício. É muito importante pedir ajuda nesses casos, pois além do fumante, as pessoas que estão no mesmo ambiente também são afetadas pela fumaça.

Males do tabaco

A cada tragada, o fumante inala mais de quatro mil substâncias, entre elas a nicotina, o alcatrão, o monóxido de carbono e mais outras 60 que são comprovadamente cancerígenas. Já o fumante passivo tem 30% de chances a mais de desenvolver câncer de pulmão do que quem está distante da fumaça.

No Estado de São Paulo, a Lei Antifumo proíbe o ato de fumar em ambientes fechados de uso coletivo e tem sido cumprida de forma rigorosa e com bastante sucesso. Uma equipe de técnicos da Vigilância Sanitária e do Procon faz a fiscalização da lei.

De agosto de 2009 a fevereiro deste ano, somente no Estado de São Paulo foram realizadas 1,688 milhão de inspeções e aplicadas 3,721 mil autuações. O índice de cumprimento da legislação é de 99,7% dos estabelecimentos vistoriados.

O Governo do Estado oferece programas para quem está decidido a parar de fumar. Eles são oferecidos pelo Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod). Os interessados devem procurar o serviço de Atendimento de Tabagismo.

Clique aqui para saber os endereços e maneiras para entrar em contato.

Além de atender aos fumantes, o Cratod também capacita profissionais de todo o Estado para implantação de novos serviços de tratamento de dependentes de tabaco.